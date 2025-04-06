نصائح لحماية الأطفال من حساسية الربيع وطرق التعامل معها

نصائح لحماية الأطفال من حساسية الربيع، مع بداية فصل الربيع، تتفتح الأزهار وتنتشر حبوب اللقاح في الهواء، ويزداد الإقبال على الحدائق والمتنزهات، لكن رغم جمال هذا الفصل، إلا أنه يمثل تحديًا كبيرًا للعديد من الأطفال الذين يعانون من الحساسية الموسمية، خاصةً حساسية الربيع.



وتعد حساسية الربيع من أكثر أنواع الحساسية شيوعًا بين الأطفال، وتنتج عادة عن استنشاق حبوب اللقاح المنتشرة في الهواء، أو التعرض لبعض العوامل البيئية كمؤثرات الطقس والغبار والعفن.

ومن المهم أن يدرك الآباء والأمهات طبيعة هذه الحساسية وأعراضها وكيفية الوقاية منها أو التقليل من حدتها؛ للحفاظ على صحة أطفالهم وتمكينهم من الاستمتاع بفصل الربيع دون معاناة.

أولًا: أعراض حساسية الربيع عند الأطفال

أعراض حساسية الربيع

أوضح الدكتور محمد حلمي اخصائي طب الأطفال، أن أعراض حساسية الربيع تظهر عند الأطفال في صورة ما يلي:

سيلان أو انسداد في الأنف، عطس متكرر.

حكة في الأنف أو العينين.

دموع مستمرة، تورم في الجفون.

ضيق في التنفس أو صفير في الصدر في بعض الحالات.

وقد تتشابه هذه الأعراض مع أعراض نزلات البرد، ولكن الفرق الجوهري أن حساسية الربيع لا يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة أو آلام في الجسم.

كما أن استمرار الأعراض لفترة طويلة خلال موسم الربيع دون تحسن قد يكون مؤشرًا على الحساسية، وليس مجرد إصابة فيروسية عابرة.

ثانيًا: نصائح وقائية مهمة لحماية الأطفال من حساسية الربيع

ويقدم الدكتور محمد، لكل أم افضل نصائح وقائية، لحماية الأطفال من حساسية الربيع.



الابتعاد عن مسببات الحساسية

من أهم خطوات الوقاية تجنب المسببات قدر الإمكان، كحبوب اللقاح والغبار. ويفضل تقليل فترات خروج الأطفال في الهواء الطلق خلال أوقات ذروة انتشار حبوب اللقاح، والتي تكون غالبًا في الصباح الباكر أو عند الغروب.

الاهتمام بالنظافة الشخصية

من الضروري غسل وجه الطفل ويديه بعد العودة من الخارج، وكذلك تغيير ملابسه والاستحمام إن أمكن، للتخلص من أي بقايا لحبوب اللقاح العالقة على الجلد أو الشعر.

إغلاق النوافذ أثناء النهار

يجب الحرص على إغلاق نوافذ المنزل والسيارة خاصة في أوقات انتشار الغبار وحبوب اللقاح، واستخدام المكيفات المزودة بفلاتر جيدة لمنع دخول المواد المسببة للحساسية.

تنظيف المنزل بانتظام

يُنصح باستخدام مكنسة كهربائية مزودة بفلتر HEPA للتقليل من الغبار والعث، مع تجنب المبالغة في استخدام المعطرات أو المواد الكيميائية التي قد تهيج الجهاز التنفسي.

غسل المفروشات بانتظام

من الأفضل غسل أغطية الأسرّة والوسائد والستائر أسبوعيًا بماء ساخن، وعدم ترك المفروشات تتعرض للهواء الطلق لفترات طويلة كي لا تلتقط حبوب اللقاح.

الحرص على تغذية صحية مقوية للمناعة

تقوية الجهاز المناعي للأطفال تساهم في تقليل حدة الأعراض. ويُنصح بإدخال الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والفراولة والبروكلي، بالإضافة إلى الزبادي الذي يعزز صحة الأمعاء والمناعة.

مراجعة الطبيب المختص

في حال كانت الأعراض متكررة وشديدة، يجب استشارة طبيب متخصص في أمراض الحساسية للأطفال، ليصف العلاج المناسب والذي قد يشمل مضادات الهيستامين أو بخاخات الأنف، أو حتى اختبارات الحساسية في الحالات المزمنة.

الانتباه إلى العوامل المشتركة

قد تتزامن حساسية الربيع مع أنواع أخرى من الحساسية مثل الحساسية من عث الغبار أو العفن أو وبر الحيوانات. لذا يجب مراقبة الطفل جيدًا لتحديد كل المسببات المحتملة.

توفير بيئة داخلية آمنة

استخدام أجهزة تنقية الهواء في غرف الأطفال يساعد في تحسين جودة الهواء الداخلي، كما يُنصح بالاحتفاظ بدرجة حرارة معتدلة وعدم السماح بتراكم الرطوبة، التي قد تؤدي إلى نمو العفن.

تثقيف الطفل بلغة بسيطة

من المهم تعليم الطفل بطريقة مبسطة ما هي الحساسية، وكيفية تجنب مسبباتها، وعدم فرك عينيه أو أنفه عند الشعور بالحكة، واللجوء إلى الأم أو المعلم عند شعوره بأي ضيق.

ثالثًا: التعامل النفسي مع الطفل المصاب

علاج حساسية الربيع

الأطفال المصابون بحساسية الربيع قد يشعرون بالضيق أو الإحباط من منعهم من اللعب في الخارج أو مشاركتهم لبعض الأنشطة، لذا يجب التعامل معهم بلطف وفهم مشاعرهم.

كما يمكن تعويضهم بأنشطة داخلية ممتعة وتوفير ألعاب وهوايات تستهويهم داخل المنزل.

ويمكن أيضًا إشراك الطفل في مهام بسيطة مثل رش الزهور بالماء من النافذة، أو الرسم عن فصل الربيع، حتى يشعر بارتباطه بالفصل الجميل رغم الحذر منه.

الدعم النفسي والعاطفي في مثل هذه المواقف يلعب دورًا كبيرًا في تحسين الحالة العامة للطفل.

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