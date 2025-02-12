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صحة ومرأة

5 أعراض تنذر بالإصابة بـ الربو، أخطرها صعوبة التنفس

مرض الربو، فيتو
مرض الربو، فيتو

أكد الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة أن مرض الربو ليس معديا ولكنه من أمراض الحساسية المزمنة ويصيب القصبة الهوائية نتيجة التعرض لمسببات تهيج التهاب الشعب الهوائية.

خطورة مرض الربو 

وأوضح أن مرض الربو يسبب التهاب رئوي، مشيرا إلى أنه حالة شائعة تؤثر على مجاري الهواء في الرئتين ويعاني الأشخاص المصابون بالربو من مجاري هوائية حساسة تلتهب عند تعرضها لمحفزات، وتجعل مجاري الهواء الملتهبة التنفس صعبًا.

وأكد أنه في بعض الأحيان، قد يتفاقم الربو وقد تصبح الأعراض أسوأ من المعتاد ويسمى "نوبة الربو".

ما هي أعراض الربو؟


في حين تختلف أعراض الربو من شخص لآخر، فإن العلامات الأكثر شيوعًا للربو هي:

صعوبة التنفس
الصفير
السعال
ضيق في الصدر
نقص الطاقة


قد يعني وجود صعوبة في التنفس الشعور بضيق في التنفس، حتى أثناء الراحة.

 

كما قال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن مرضى الربو الشعبي من أصحاب الأمراض المزمنة يمكن أن تزيد لديهم الإصابة بالضغط والسكر نوبات الربو الشعبي.

علاج مرضى الربو الشعبي 

وأشار إلى أن مريض الربو الشعبي يجب عليه استشارة الطبيب المعالج عند تناول أدوية علاج الضغط موضحا أن بعض أدوية الضغط يمكن أن تزيد من نوبات الربو وتزيد من فرص تهيج الشعب الهوائية، لذا يجب تجنبها ووضع خطة علاجية بالتعاون مع طبيب الأمراض الصدرية لتناول أدوية تناسب مرضى الربو الشعبي.

وأكد أن العلاج الرئيسي لمرضى الربو الشعبي هو الكورتيزون ويمكن أن يكون له تأثير على مرضى الضغط والسكر، لذا يجب تناول الأدوية تحت إشراف الطبيب حتى لا يكون لها أي آثار جانبية أو مضاعفات.

 

وقال الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة: إن مرضى الربو ليس عليهم التوقف عن العلاج، مشيرًا إلى أن مريض الربو عندما يتعرض لنزلة البرد أو الزكام يمكن أن تسبب له نوبة ربو وتزيد من حدتها.

بخاخات الكورتيزون وموسعات الشعب الهوائية

 ونصح مرضى الربو عدم التوقف عن تناول العلاج، سواء بخاخات الكورتيزون أو موسعات الشعب الهوائية لأنها علاج نوبات الربو.

وأشار إلى ضرورة أن يذهب مريض الربو إلى الطبيب المعالج لتناول العلاج المناسب لنزلات البرد والأنفلونزا، مشددًا على ضرورة اتباع طرق الوقاية من خلال تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات لمنع التعرض للإصابة بالأنفلونزا.

وكشف الدكتور وجدي أمين عن مضاعفات الإصابة بمرض الربو الشعبي، مشيرًا إلى أن نوبات الربو والأزمات المتكررة أهم المضاعفات التي يحتاج على إثرها المريض للدخول للمستشفى.

سوء استخدام الأدوية لعلاج الربو الشعبي

وحذر رئيس الإدارة العامة للأمراض الصدرية من سوء استخدام الأدوية لعلاج الربو الشعبي، خاصة الكورتيزون لمنع الحاجة للذهاب للمستشفى، موضحًا أن عدم الالتزام بجرعات العلاج الموصوفة من الطبيب يمكن أن يسبب أعراض جانبية للمريض.
ومرض الربو الشعبي من الأمراض المزمنة التي يجب الاكتشاف المبكر لها وعلاجها والتعايش معها حتى لا يتعرض المصاب إلى نوبات الربو الشعبي باستمرار، ويمكن أن يصيب مرض الربو الشعبي الكبار والأطفال.

وقال: إن الطفل المصاب بمرض الربو الشعبي يمكنه أن يمارس الرياضة دون خطورة.

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تشخيص مرض الربو الشعبي

وأكد ضرورة تشخيص مرض الربو الشعبي مبكرًا لتلقي العلاج وعدم الوصول إلى مضاعفات، مشيرًا إلى أنه قبل ممارسة الطفل للرياضة يجب التأكد من الحالة العامة للطفل وتناول العلاج في مواعيده.

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