أعراض حساسية الألبان لدى الرضع والبالغين، وطرق علاجها المختلفة

تظهر الحساسية على شكل مجموعة متنوعة من الأعراض التي يتم اكتشافها عادةً استجابةً لتناول طعام يحتوي على منتجات الألبان، وغالبًا ما يُشار إلى حساسية الألبان باسم حساسية حليب البقر من قبل الأطباء.

تحدث حساسية الألبان عندما ينتج جسم الفرد استجابة مناعية لبروتين واحد أو أكثر موجود في حليب الحيوانات، وفي حين أن حليب البقر هو أكثر منتجات الألبان شيوعًا، يمكن أن تكون هذه الحساسية أيضًا استجابةً لتناول حليب حيواني آخر، مثل حليب الماعز أو الأغنام.

يبدو أن هذه الحالة تؤثر على 2-3٪ من الرضع وغالبًا ما تختفي بحلول سن 6 سنوات، وتميل حساسية البالغين إلى أن تكون مدى الحياة.

يمكن أن تتراوح الأعراض من الحساسية المفرطة الخفيفة إلى المهددة للحياة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، يجب على الشخص استشارة قسم الطوارئ على الفور إذا حدث هذا التفاعل الشديد.

أعراض حساسية الألبان

تظهر أعراض حساسية الألبان عادةً في غضون بضع دقائق إلى بضع ساعات بعد تناول منتجات الألبان.

الأعراض متشابهة بغض النظر عن العمر ولكنها قد تختلف بناءً على الفرد، وقد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل خفيفة، ولكن قد يعاني آخرون من ردود فعل أكثر حدة، ولا يعرف العلماء على وجه اليقين سبب إصابة بعض الأشخاص بردود فعل أكثر حدة من غيرهم.

يمكن أن تشمل الأعراض التي تظهر بسرعة والتي تحدث في غضون ساعة واحدة من تناول منتجات الألبان ما يلي:

الشرى

الصفير

الحكة أو الوخز حول الفم أو الشفاه

تورم الشفاه أو اللسان أو الحلق

السعال أو ضيق التنفس

القيء

الحساسية المفرطة

الحساسية المفرطة هي حالة طبية طارئة تتطلب علاجًا سريعًا، ويمكن أن تشمل الأعراض التي تظهر ببطء، والتي تستغرق وقتًا أطول للظهور، ما يلي:

الإسهال

الدم في البراز

تقلصات البطن

المغص (عند الرضع)

حساسية الألبان وعدم تحمل اللاكتوز

غالبًا ما تظهر حساسية الألبان وعدم تحمل اللاكتوز بأعراض متشابهة، مما يجعل من الصعب التمييز بين الحالتين.

ومع ذلك، يجب على الشخص التعرف على الفرق بين حساسية الألبان وعدم تحمل اللاكتوز لعلاج أعراضه بشكل مناسب، ويمكن للطبيب تشخيص أي من الحالتين.

الفرق الرئيسي بين الحالتين هو أن حساسية الألبان تسبب للجسم رد فعل مناعي، في حين أن عدم تحمل اللاكتوز هو مشكلة في الجهاز الهضمي.

بعد تناول منتجات الألبان، تشمل الأعراض الشائعة لعدم تحمل اللاكتوز ما يلي:

الغازات

الانتفاخ

الإسهال

عدم تحمل اللاكتوز هو حالة هضمية حيث يعاني جسم الفرد من نقص اللاكتاز، واللاكتاز هو إنزيم هضمي يكسر سكر الحليب اللاكتوز، وعندما لا يكون لدى الفرد أي لاكتاز ويستهلك منتجات الألبان، يمكن أن يسبب هذا الغازات وعدم الراحة في الجهاز الهضمي والإسهال.

أسباب الإصابة بحساسية الألبان

عندما يعاني الشخص من رد فعل تحسسي تجاه منتجات الألبان، يكون ذلك نتيجة لكيفية تفاعل جسمه مع بعض البروتينات الموجودة في منتجات الألبان، ويمكن أن يسبب اثنان من البروتينات الرئيسية في الحليب - مصل اللبن والكازين - رد فعل تحسسي لدى بعض الأفراد.

عندما يتناول شخص مصاب بحساسية الألبان منتجات الألبان، فإن الجهاز المناعي في الجسم:

يستجيب لبروتين حليب معين

يثير استجابة مناعية

يحاول تحييد البروتين

في المرة التالية التي يتلامس فيها الجسم مع البروتين، تتعرف عليه الاستجابة المناعية.

يتفاعل الجسم مع بروتين الألبان وينتج أجسامًا مضادة تسمى الغلوبولين المناعي، وعندما ينتج الجسم أجسامًا مضادة من نوع IgE، فإنه يطلق مواد كيميائية معينة، مثل الهيستامين، مما يؤدي إلى حدوث رد فعل تحسسي، وينتج عن هذا الأعراض المرتبطة بالحساسية، مثل الطفح الجلدي أو صعوبة التنفس.

إدارة وعلاج حساسية الألبان

يجب على الأفراد المصابين بحساسية الألبان تجنب تناول منتجات الألبان والأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان.

لتجنب حدوث رد فعل خطير، اتبع الاحتياطات التالية:

تحقق من مكونات الطعام: للتأكد من أن الأفراد المصابين بحساسية الألبان يتجنبون الأطعمة التي تحتوي عليها، من المهم إلقاء نظرة على المكونات الموجودة في الأطعمة المصنعةن وغالبًا ما يجد الأشخاص بروتينات الحليب في أطعمة غير متوقعة، مثل بعض العلكة، وخلطات السلطة، والخبز، والسلع المخبوزة الأخرى، والمزيد، تحتوي المكونات مثل مصل اللبن والكازين، إلى جانب أي مكون يحمل البادئة "lac"، على بروتينات حليب قد تسبب رد فعل تحسسي.

اسأل عن تحضير الطعام: عند تناول الطعام في مطعم أو خارج المنزل، يجب على الأفراد الاستفسار عن المكونات الموجودة في الطعام بالإضافة إلى تحضير الطعام.

تناول مضادات الهيستامين: إذا كانت الاستجابة التحسسية خفيفة، فقد يتناول الفرد ببساطة مضادًا للهيستامين بدون وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الأعراض.

حقن الأدرينالين: قد يحتاج بعض الأفراد الذين يعانون من رد فعل أكثر شدة تجاه منتجات الألبان إلى حقن الأدرينالين، ويجب على الأفراد الذين يعانون من ردود فعل أكثر شدة حمل الأدرينالين في جميع الأوقات.

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