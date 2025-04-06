الاحتلال ينشر مقطعا لأولى عملياته الإرهابية في محور موارغ

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مشاهد من العمليات الأولى التي قامت بها قوات الجيش في "محور موراغ"، الذي يفصل بين رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان إن قوات "الفرقة 36" عادت للعمل في قطاع غزة وبدأت أنشطتها في "محور موراغ".



وادعى بأن قوات الاحتلال تعمل فيه لأول مرة، وذلك بالتزامن مع نشاطات في جبهات أخرى داخل قطاع غزة وخارجه.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه وفي إطار الأنشطة العسكرية، تعمل قوات الفرقة في منطقة رفح للعثور وتدمير البنى التحتية التابعة لحماس المتبقية في المنطقة.

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