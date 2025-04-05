خبير استراتيجي: إسرائيل تستعد لإقامة محور موازٍ لـ فيلادلفيا

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الخبير في الصراع العربي الإسرائيلي، أن استمرار تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي للمباني السكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يُثبت الجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ويدعم الرؤية المصرية التي تُحذر من المخطط الإسرائيلي الرامي إلى التهجير القسري.

وقال أنور لـ فيتو: "إسرائيل تطبق سياسة الأرض المحروقة لجعل الحياة في غزة مستحيلة، وبالتالي دفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية في سيناء، لكن هذا المخطط فاشل، والأدلة على الأرض تثبت إصرارهم على تكرار نفس الأساليب الإجرامية".

إسرائيل تستعد لإقامة محور موازٍ لمحور فيلادلفيا

وأشار الخبير المصري إلى أن إسرائيل، بينما تستعد للانسحاب من محور فيلادلفيا، تعمل في الوقت نفسه على تدمير المنازل في غزة لإنشاء محور موازٍ فوق أنقاض مستوطنة تم إخلاؤها عام 2005، وأضاف: "الهدف من هذه الجرائم هو إفراغ غزة من سكانها، سواء عبر التهجير القسري أو الطوعي بنقلهم إلى دول مجاورة أو أوروبية وأفريقية".

المقاومة تضغط نفسيًا على إسرائيل

وتطرق أنور إلى الحرب النفسية التي تشنها المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن تصريحاتها حول وجود أسرى إسرائيليين في مواقع تم قصفها يزيد الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو ويقلب الرأي العام الإسرائيلي ضدها، وقال: "هذا الضغط قد يدفع إسرائيل إلى تعديل سياستها، خاصة أن المشهد الحالي يشير إلى أنها تحاول تجنب خسائر جديدة".

فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها

وأكد الخبير في الشأن الإسرائيلي أن التجارب السابقة أثبتت فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية، رغم الدعاية الكبيرة حول تعيين رئيس أركان جديد وترويج سيرته الذاتية، وقال: "النتائج على الأرض غير ملموسة، والزخم الإعلامي لا يعكس واقعًا متغيرًا، بل يؤكد أن المقاومة ما زالت صامدة رغم كل المحاولات لكسرها".

وجاءت تصريحات أحمد فؤاد أنور في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على رفح ومناطق أخرى بغزة، حيث دمرت قوات الاحتلال عشرات المباني السكنية، مما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية.

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