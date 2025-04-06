الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

إصابة سيدة وطالب في إطلاق أعيرة نارية بحفل بقنا

مشاجرة
مشاجرة

شهدت قرية الطبايخة التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، واقعة إطلاق أعيرة نارية أصيب خلالها سيدة وطالب بالمرحلة الإعدادية ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل بلاغ إصابة شديدة وطالب بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده إصابة شخصين بطلق ناري خلال حفل خطوبة بقرية الطبايخة.

وبعد الفحص تبين إصابة ر، تبلغ من العمر 55 عامًا، أم العريس، وأ.أ، يبلغ من العمر 14 عامًا، بطلقات نارية طائشة خلال مجاملة أحد المعازيم للأسرة أطلق عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليهما خلال حفل خطوبة في قرية الطبايخة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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