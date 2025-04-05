أمن قنا يكشف غموض احتراق سيارة مياه معدنية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على مهتز نفسيًا، أشعل النيران مستخدما زجاجة بنزين، أمس، داخل سيارة نقل ثقيل تريلا محملة كراتين مياه معدنية في شارع 16 منطقة المساكن، بندر قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة نقل ثقيل في منطقة المساكن التابعة لدائرة القسم.

وبعد تكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من كشف غموض الواقعة وتبين أن الحريق نشب عمدًا على يد مهتز نفسيًا يبلغ من العمر 40 عامًا، من الجيزة، أشعل النيران داخل سيارة نقل ثقيل محملة كراتين مياه معدنية بالبنزين وفر هاربًا.

تم القبض على المتهم عقب فحص كاميرات المراقبة وتحديد هويته، وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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