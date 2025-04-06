لو رخصتك اتسحبت، طرق استرجاع رخصة القيادة وإجراءات استخراجها وشروطها

ترصد فيتو لقرائها، خطوات وإجراءات استرجاع الرخصة المسحوبة سواء رخصة القيادة أو رخصة السير، وإجراءات تجديد رخصة القيادة أون لاين وشروطها، في التقرير التالي..

-خطوات استعادة الرخصة المسحوبة

-الانتظار وفق المدة المحددة عقب سحب الرخصة، يحصل السائق على إيصال بالسحب موقّع من الضابط محرّر المخالفة، يتضمن مدة زمنية محددة لاستحقاق الاسترداد، تتراوح عادة ما بين 48 ساعة وحتى أسبوع، وذلك وفقًا لطبيعة المخالفة ونوعها.

- بعد انقضاء المدة المسجلة بالإيصال، يجب على صاحب الرخصة التوجّه إلى إدارة المرور التابع لها، والتوجه إلى شباك الرخص المسحوبة للاستعلام عن وصول الرخصة من وحدة التحفظ التابعة للقسم الذي قام بسحبها

-حال تأكد وصول الرخصة، يقوم الموظف المختص بتسليم صاحب المركبة رقم الصادر، بالإضافة إلى صورة من تقرير السحب المعتمد من الضابط، والذي يُعد أحد المستندات الرسمية المطلوبة في الإجراءات اللاحقة

-ويتوجه صاحب الرخصة بعد ذلك إلى نيابة المرور المختصة، لدفع قيمة المخالفة المحررة ضده، وبعد تقديم إيصال السداد، يحصل على رخصته المسحوبة رسميًا.

-الاستعلام عن قيمة المخالفات والتصالح فيها، إلى جانب خدمات دفع إلكتروني متاحة في بعض الحالات

ثانيا- ما هي إجراءات تجديد رخصة القيادة أون لاين؟



-تجديد رخصة القيادة اون لاين تتم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، ومن ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

-ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع، قم باختيار(تصفح خدماتي) الموجود بالشريط العلوي للموقع.

-عقب ذلك سيظهر على الجهة اليمنى من الصفحة قائمة بجميع الخدمات التي تقدمها صفحة مصر الرقمية، انقر على خيار (مركباتي).

-ثم ستظهر قائمة أخرى خاصة بجميع الخدمات الخاصة بالمركبات والسيارات والدراجات النارية، قم بالنقر على خيار تجديد رخصة مركبة.

-ثم قم بقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة المُقدمة وأنقر بعدها على أيقونة تسجيل الدخول واملًا البيانات المطلوبة كل حقل فيما يخصه.

-قم برفع كافة الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة.

-ثم قم بتسجيل العنوان الذي ترغب في استلام رخصة القيادة الجديدة به مع تحديد الموعد المناسب لك.



ثالثا- شروط تجديد رخصة القيادة اون لاين





-يجب فقط تجديد رخصة الموتوسيكل المنتهية (الدراجة النارية) أو السيارات الملاكي.

-يجب أن يختار صاحب المركبة رخصة السيارة المطلوب تجديدها.

-من أهم شروط تجديد رخصة القيادة أن تكون أقل من CC2030.

-يجب قبل الدخول إلى المنصة الرقمية التأكد من دفع صاحب المركبة لكافة الرسوم ومخالفة انتهاء الرخصة أو دفع مخالفات المرور أخرى والتأمينات.

-يجب لا يكون هناك حظر بيع على السيارة، كما يجب ألا تكون السيارة بحاجة إلى فحص فني.

-في حال استيفاء كافة هذه الشروط سيتم توصل رخصة القيادة بعد التجديد إلى العنوان الذي قمت بتسجيله على المنصة ما دامت لا تحتاج إلى فحص فني أو لا يوجد عليها حظر بيع، أو يمكن استلامها عبر وحدة المرور التابع لها.

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