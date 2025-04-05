السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

القبض على عاطل يروج للمخدرات عبر "فيس بوك" في دار السلام

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

ألقت قوات أمن القاهرة القبض على عاطل، يقيم في دائرة قسم شرطة دار السلام، متهم بالترويج  للمواد المخدرة عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأمام رجال المباحث الجنائية، اعترف المتهم بأنه يقوم بالنصب على المتعاطين للمواد المخدرة عبر بالترويج للمخدرات من خلال الحساب الشخصي وأنه اعتاد استقطاب زبائنه من الفيس بوك

وأضاف أنه كان يقوم بالنصب على راغبي شراء المخدرات عن طريق طلب تحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية، لإثبات الجدية في الشراء.

وأشار إلى أنه بعد إتمام عملية التحويل، يقوم بحظر الأشخاص الذين أرسلوا الأموال، ما يدل على أبعاده الاحتيالية.

وبفحص هاتفه المحمول، تم العثور على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات.

 

الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، حيث تم إحالة القضية إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
 

جاء ذلك ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمتاجرة غير القانونية.

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أمن القاهرة للمواد المخدرة الفيس بوك

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