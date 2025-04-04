الجمعة 04 أبريل 2025
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حوادث

تفحم سيارة ملاكي على طريق الأوتوستراد

تفحم سيارة ملاكي
تفحم سيارة ملاكي بطريق الاتواستراد،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق سيارة ملاكي على طريق الأوتوستراد بداىرة قسم شرطة المعادي، وذلك عقب الدفع بقوات الدفاع المدني، بعدما تلقى رحال المباحث العامة بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالواقعة.

وتواصل الخدمات المرورية، العمل على تسيير حركة المركبات بعدما تسبب الحادث في شلل مروري على الطريق، خاصة في الحارة المرورية التي اشتعلت بها النيران في السيارة.

وبفحص السيارة تبين  التهام النيران للسيارة بشكل كامل، حيث امتدت ألسنة اللهب من مقدمة السيارة إلى الخلف، وتحولت السيارة إلى كتلة لهب على الطريق، ما تسبب في كثافة مرورية على الطريق.

وقام رجال المرور بسحب السيارة وجاري  إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الحماية المدنية طريق الاوتوستراد الدفاع المدني الخدمات المرورية

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