السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

ضبط شخصين اعتديا على طالب بـ"سلاح أبيض" في الشروق

القبض على متهم،فيتو
القبض على متهم،فيتو

تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط  شخصين اتهمهما أب بالاعتداء على ابنه بالسلاح الأبيض، وحرر محضرا ضدهم بقسم شرطة الشروق.

وتابعت قوات الأمن  ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اعتداء بعض الأشخاص بالضرب على طالب باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته بمدينة الشروق.

وتبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من شخص حضر مع ابنه -مصاب بكدمات متفرقة بالوجه- تضرر خلاله من شخصين (مقيمان بالقاهرة) الأب اتهم الطرف الثاني بضرب ابنه طالب إثر مزاحه أمام كشك محل عمل أحدهما. وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة.
 

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قوات البحث الجنائي محضر الشروق سلاح أبيض

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