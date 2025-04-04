القبض على سائق دهس سيدة وابنتها على دائري المرج

ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض علي سائق دهس سيدة وابنتها محدثا لهما إصابات خطيرة أثناء عبورهما الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج، والتحفظ على سيارته المتسببة في الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمحل البلاغ لنقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بـ إصابة فتاة ووالدتها أثناء عبورهما الطريق الدائري بمنطقة المرج، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين إصابة سيدة وابنتها جراء عبورهما الطريق الدائري، وجرى نقل المصابتين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة وابنتها تعانيان من جروح وكسور وكدمات خطيرة للغاية، وتم نقلهما في حالة حرجة بعدما صدمتهما سيارة خلال عبورهما الطريق الدائري.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.