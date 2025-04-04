الجمعة 04 أبريل 2025
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حوادث

القبض على سائق دهس سيدة وابنتها على دائري المرج

القبض علي سائق دهس
القبض علي سائق دهس سيدة ونجلتها في المرج، فيتو

ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض علي سائق دهس سيدة وابنتها محدثا لهما إصابات خطيرة أثناء عبورهما الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة  المرج، والتحفظ على سيارته المتسببة في الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمحل البلاغ لنقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بـ إصابة فتاة ووالدتها أثناء عبورهما الطريق الدائري بمنطقة المرج، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين إصابة سيدة وابنتها جراء عبورهما الطريق الدائري، وجرى نقل المصابتين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة وابنتها تعانيان من جروح وكسور وكدمات خطيرة للغاية، وتم نقلهما في حالة حرجة بعدما صدمتهما سيارة خلال عبورهما الطريق الدائري.
 

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أجهزة أمن القاهرة قسم شرطة المرج بمديرية امن القاهرة الطريق الدائري

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