السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير يرصد عواقب فرض أمريكا رسوما جمركية على الاقتصاد المصرى

ترامب
ترامب

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم، والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10% لن يكون تأثيرها كبيرا، وسيكون التأثير محدودا، خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية، ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا.

 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

الصادرات المصرية إلى واشنطن

وأوضح غراب فى تصريحات لــ “ فيتو ” أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات، وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004، والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم، وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات يصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير، ولذا سيكون تأثير القرار محدودا.

 

 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية 

وأشار غراب إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم، لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية، موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن أسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط وغيرها

 موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوما جمركية عالية، بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة.

 أشرف غراب الخبير الاقتصادي
 أشرف غراب الخبير الاقتصادي

أمريكا تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة وارتباك في أسواق الأسهم

جدير بالذكر أنه بدأ موظفو  الجمارك الأمريكية اليوم السبت تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول، ومن المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة.

 دخلت الرسوم الجمركية الأولية، البالغة 10% حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك الأمريكية عند الساعة 12:01 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة، إيذانا برفض ترامب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم جمركية متفق عليها بشكل متبادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف غراب الأسواق الخبير الاقتصادى الدكتور أشرف غراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادرات الصادرات المصرية لأمريكا الشركات الصينية الشرق الأوسط فرض رسوم جمركية دونالد ترامب حجم الصادرات المصرية جامعة الدول رسوم جمركية جديدة ترامب فرض رسوم جمركية جديدة رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على جرز البطريق

مواد متعلقة

البورصة المصرية في أسبوع.. "الحديد والصلب" تتصدر السوق الرئيسي.. 1.099 مليون ورقة منفذة.. وخبير: رغبة المستثمر تحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة

هل يرتفع؟ توقعات سعر الدولار في مصر مع بدء تحصيل رسوم ترامب

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

سعر الليرة السورية أمام الدولار السبت 5 أبريل 2025

أمريكا تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة وارتباك في أسواق الأسهم

أسعارالعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بعد قرارات ترامب الجمركية

الجنيه الذهب يخسر 200 جنيه من سعره خلال 24 ساعة

سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025

الأكثر قراءة

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة

أسباب تحرمك من الحصول على شقة بالطرح الجديد لمحدودي الدخل

الكهرباء تحدد شرطا لإعادة النظر في شرائح الاستهلاك

خبير يرصد عواقب فرض أمريكا رسوما جمركية على الاقتصاد المصرى

موعد عيد الأضحى المبارك 2025

منوعات

المزيد

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

سعر الأرز،22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد 10 سنوات من الإنجازات.. مسيرة دي بروين مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بحل المشاكل والشفاء من الأمراض

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية