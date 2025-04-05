خبير يرصد عواقب فرض أمريكا رسوما جمركية على الاقتصاد المصرى

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم، والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10% لن يكون تأثيرها كبيرا، وسيكون التأثير محدودا، خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية، ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الصادرات المصرية إلى واشنطن

وأوضح غراب فى تصريحات لــ “ فيتو ” أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات، وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004، والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم، وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات يصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير، ولذا سيكون تأثير القرار محدودا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية

وأشار غراب إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم، لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية، موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن أسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط وغيرها

موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوما جمركية عالية، بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة.

أشرف غراب الخبير الاقتصادي

أمريكا تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة وارتباك في أسواق الأسهم

جدير بالذكر أنه بدأ موظفو الجمارك الأمريكية اليوم السبت تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول، ومن المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة.

دخلت الرسوم الجمركية الأولية، البالغة 10% حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك الأمريكية عند الساعة 12:01 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة، إيذانا برفض ترامب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم جمركية متفق عليها بشكل متبادل.

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