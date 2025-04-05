أمريكا تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة وارتباك في أسواق الأسهم

الرسوم الجمركية الأمريكية، بدأ موظفو الجمارك الأمريكية اليوم السبت تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول، ومن المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة.

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ترامب - فيتو



بدء التنفيذ في الموانئ والمطارات

دخلت الرسوم الجمركية الأولية، البالغة 10% حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك الأمريكية عند الساعة 12:01 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة، إيذانا برفض ترامب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم جمركية متفق عليها بشكل متبادل.



ارتباك أسواق الأسهم

وأدى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء إلى ارتباك أسواق الأسهم العالمية بشدة، حيث خسرت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما قيمته 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق امس الجمعة، وهو انخفاض قياسي على مدى يومين، كما تراجعت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن.

ترامب - فيتو

الدول التي طُلب منها أولا دفع رسوم جمركية بنسبة 10%

ومن بين الدول التي طُلب منها أولا دفع رسوم جمركية بنسبة 10% أستراليا وبريطانيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر والسعودية وتشير نشرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الموجهة إلى شركات الشحن إلى عدم وجود فترة سماح للشحنات البحرية عند منتصف ليل السبت.

جدير بالذكر ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الصينية، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على الصين إلى 54%.

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