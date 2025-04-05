السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أمريكا تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة وارتباك في أسواق الأسهم

ترامب وأسواق المال
ترامب وأسواق المال - فيتو

الرسوم الجمركية الأمريكية، بدأ موظفو  الجمارك الأمريكية اليوم السبت تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول، ومن المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة.

اقرا التالى: أسعار 6 عملات عربية وأجنبية مقابل الجنيه بعد قرارات ترامب الجمركية

ترامب - فيتو 
ترامب - فيتو 


بدء التنفيذ في الموانئ والمطارات

 دخلت الرسوم الجمركية الأولية، البالغة 10% حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك الأمريكية عند الساعة 12:01 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة، إيذانا برفض ترامب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم جمركية متفق عليها بشكل متبادل.


ارتباك أسواق الأسهم

 وأدى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء إلى ارتباك أسواق الأسهم العالمية بشدة، حيث خسرت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما قيمته 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق امس الجمعة، وهو انخفاض قياسي على مدى يومين، كما تراجعت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن.

 

ترامب - فيتو 
ترامب - فيتو 

الدول التي طُلب منها أولا دفع رسوم جمركية بنسبة 10%

 ومن بين الدول التي طُلب منها أولا دفع رسوم جمركية بنسبة 10% أستراليا وبريطانيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر والسعودية وتشير نشرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الموجهة إلى شركات الشحن إلى عدم وجود فترة سماح للشحنات البحرية عند منتصف ليل السبت.

جدير بالذكر ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الصينية، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على الصين إلى 54%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرسوم الجمركية الأمريكية اسواق الاسهم الجمارك الأمريكية الجمارك الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الرسوم الجمركية الأحادية الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية الولايات المتحدة شرق الولايات المتحدة موظفو الجمارك الأمريكية فرض رسوم جمركية رسوم ترامب رسوم جمركية تحصيل الرسوم تحصيل رسوم الواردات

مواد متعلقة

الجنيه الذهب يخسر 200 جنيه من سعره خلال 24 ساعة

سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025

تراجع سعر جرام الذهب اليوم السبت 5 أبريل 2025

50.66 جنيه في هذا البنك، أسعار الدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025

مؤشر الذهب يواصل الهبوط عالميا عقب قرارات ترامب الجمركية

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

مؤشر الدولار ينخفض عالميا بعد رسوم ترامب الأخيرة

الأكثر قراءة

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة

أسباب تحرمك من الحصول على شقة بالطرح الجديد لمحدودي الدخل

النيابة الإدارية تُحيل مدرس وزوجته للمحاكمة التأديبية في قضية تحرش بأسيوط

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 5 أبريل 2025

أخبار مصر: كارثة بسبب انفجار شاحن هاتف بالهرم، ارتفاع أسعار الجبن، عبد الحفيظ ينقلب على الأهلي، ترامب يفقد صيدا ثمينا بسبب الرسوم

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

تفسير حلم زيارة الطبيب فى المنام وعلاقته بسفر قريب يحمل الخير

أمريكا تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة وارتباك في أسواق الأسهم

منوعات

المزيد

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

أبسط وأرخص وجاهز للعمل دائما، روبوت صيني بعجلات لخدمة المطاعم والمكاتب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

سعر الأرز،22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في مصر

ارتفاع كبير في الفلمنك والإسطنبولي، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدول الأكثر تصديرًا للسيارات إلى الولايات المتحدة خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بالأيام البيض وما أصل تسميتها بذلك؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم زيارة الطبيب فى المنام وعلاقته بسفر قريب يحمل الخير

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية