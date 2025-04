قصر السينما يعرض 13 فيلما مجانا في أبريل

يبدأ قصر السينما بعد غد الإثنين، تقديم 13 فيلما سينمائيا مجانيا للجمهور ورواد القصر، على مدار الشهر، ضمن أجندة وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

برنامج قصر السينما

تتنوع العروض بين أفلام السينما العالمية، الأوروبية، الهندية، بالإضافة إلى عروض نادي الرواية والفيلم، ويصاحب بعض العروض ندوات نقدية بمشاركة نخبة من النقاد والمختصين من بينهم الدكتور نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والناقد عصام حلمي، وتبدأ جميع العروض في تمام الساعة الثامنة مساء بمقر القصر بجاردن سيتي.

عروض أفلام قصر السينما في أبريل

تفتتح العروض يوم 7 أبريل الجاري بعرض فيلم التحريك الشهير Cars، المصنف كفيلم أنيميشن ومغامرات، وذلك ضمن نادي سينما التحريك، وفي اليوم التالي الثلاثاء 8 أبريل يعرض فيلم greyhound، ومصنف كفيلم حربي وتشويق، ضمن نادي السينما العالمية.

ويشهد يوم الأربعاء 9 أبريل عرض فيلم quo Vadis, Aida، ضمن نادي السينما الأوروبية وهو دراما إنسانية وسيرة ذاتية ذات طابع حربي، فيما يعرض في اليوم التالي الخميس 10 أبريل الفيلم الهندي Barfi، وذلك ضمن نادي السينما الهندية.

وتتواصل العروض يوم الإثنين 14 أبريل بعرض فيلم The Edge of Democracy، ضمن نادي السينما التسجيلية، يليه يوم الثلاثاء 15 أبريل عرض فيلم American Hustle وهو دراما مستوحاة من أحداث حقيقية.

ويعرض يوم الأربعاء 16 أبريل الفيلم الأوروبي Frantz، وهو درامي تاريخي رومانسي، ويوم الثلاثاء 22 أبريل عرض فيلم The Post، أما يوم الأربعاء 23 أبريل، فيشهد عرض الفيلم الأوروبي Cesare Deve Morire، بينما يعرض في اليوم التالي الخميس 24 أبريل الفيلم الهندي Wazir، ضمن نادي السينما الهندية.

ويوم الاثنين 28 أبريل يقدم نادي "بين الرواية والفيلم" الفيلم المصري خان الخليلي، وهو درامي اجتماعي مقتبس عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويليه يوم الثلاثاء 29 أبريل عرض فيلم The Trial of the Chicago 7، ويصنف كفيلم دراما سياسية مستوحاة من أحداث تاريخية.

وتختتم عروض الشهر يوم الأربعاء 30 أبريل بالفيلم الأوروبي Diplomacy، ضمن نادي السينما الأوروبية.

