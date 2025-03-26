عرض فيلم "أبو نسب" في سهرة رمضانية بقصر السينما غدا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في التاسعة مساء غد الخميس، سهرة رمضانية، للجمهور ورواد قصر السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية المعد احتفالا بالشهر الكريم.

عرض فيلم أبو نسب

وتقدم الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتشمل عرض الفيلم العربي "أبو نسب"، بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، وصلاح عبد الله.

الفيلم تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب أطفال يستعد للزواج، ويتغير مجرى الأحداث بعد خروج والد العروس من السجن في يوم الزفاف.

وفي إطار خطط العدالة الثقافية وتنمية الإنسان، يقدم القصر أنشطة متنوعة لأطفال منطقة معا، منها ورش فنية، رسم على الوجه، بالإضافة إلى ورش الحكي وعرض الأفلام الكرتونية.

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