انخفاض لليوم الثالث، أسعار الدواجن اليوم السبت 5-4-2025 في محافظة الفيوم

واصلت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، التراجع اليوم السبت، وتراوحت الأسعار ما بين 88 و93 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء تربية بيتي 85 جنيها، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 98 و105 جنيهات، وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و 130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيها، وسعر كيلو الارنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 205 و215 جنيها وفي السوبر ماركت 230 جنيها، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 145 جنيها، كيلو الدبابيس 145 جنيها، كيلو شيش طاووق 205 جنيهات، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 120 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 205 جنيهات، كيلو بانيه شاورما مكعبات 205 جنيهات، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 205 جنيها، كيلو الأجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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