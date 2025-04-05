​​​​​​​فحص بلاغات المتغيبين لكشف هوية جثة طافية بالنيل في الصف

يفحص رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية شخص فى العقد الثالث من عمره تم العثور على جثته طافية في مياه نهر النيل بمنطقة الصف.

واستعان رجال المباحث بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجني عليه.

جثة طافية بنيل الصف

تلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة المركز، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل الصف.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص فى العقد الثالث من عمره، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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