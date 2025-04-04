أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن قواتها شنت هجوما صاروخيا عالي الدقة على اجتماع قادة في القوات الأوكرانية ومدربين غربيين في مدينة كريفوي روغ، حيث تم القضاء على حوالي 85 عسكريا أجنبيا.

القوات الروسية تستهدف اجتماعا لقادة في القوات الأوكرانية



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم إطلاق صاروخ عالي الدقة محمل بشحنة شديدة الانفجار في 4 أبريل الساعة 18:49 على مكان اجتماع قادة الوحدات الأوكرانية والمدربين الغربيين في أحد المطاعم في مدينة كريفوي روغ".

وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات الأوكرانية خسرت نتيجة الضربة ما يصل إلى 85 عسكريا وضابطا من دول أجنبية، بالإضافة إلى 20 آلية وسيارة.

وأفادت الدفاع الروسية، في التقرير الأسبوعي بوقت سابق من اليوم الجمعة، بأن قواتها شنت 7 ضربات جماعية على مواقع عسكرية أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغت حصيلة الخسائر البشرية الأوكرانية نحو 9920 جنديا.

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