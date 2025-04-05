السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

أسماء المصابين في حريق ورشة بإمبابة بسبب انفجار الفريون

حريق ورشة في إمبابة
حريق ورشة في إمبابة بسبب انفجار الفريون، فيتو

حصلت فيتو على أسماء المصابين في حادث حريق داخل ورشة لصيانة أجهزة التكييف بحي إمبابة، وهم مستأجر المحل ويدعى عمر الفاروق، 35 عامًا -  فني تبريد وتكييف ببتر بالذراع اليسرى وتهتك بالبطن ونقله إلى مستشفى قصر العيني في حالة سيئة، شهاب أحمد، 21 عامًا مصابًا بجروح بالقدم ونقله إلى مستشفى إمبابة العام، عبد العزيز فتحي، 34 عامًا ببتر بالصباع الخنصر باليد اليسرى ونقله إلى قصر العيني.

 

وكشفت التحريات أن الحريق وقع داخل محل على مساحة 30 مترًا بالطابق الأرضي للعقار رقم 8 بشارع 6 أكتوبر والمكون من 3 أدوار ملك موظف بالمعاش.

 

وانفجرت أنبوبة فريون داخل المركز مما أسفر عن إصابة مستأجر المحل ويدعى عمر الفاروق 35 عامًا فني تبريد وتكييف ببتر بالذراع اليسرى وتهتك بالبطن ونقله إلى مستشفى قصر العيني في حالة سيئة وإثنين آخرين.


تحرر المحضر اللازم تحت إشراف اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

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فيتو بحي إمبابة مستشفي امبابة قصر العيني

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