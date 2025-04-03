الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

المعاينة تكشف سبب حريق محتويات محل تجاري في حدائق حلوان

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة حول واقعة حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة حدائق حلوان.


وتبين من خلال المعاينة أن زيادة الأحمال وماس كهربي داخل محل تجاري أدت الي نشوب الحريق والتهم العديد من محتويات المحل، وتم انتداب المعمل الجنائي لتقدير الخسائر.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة حدائق حلوان دون وقوع أي إصابات.


وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى داخل المحل.


حريق محل بحدائق حلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة حدائق حلوان وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة  بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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