التصريح بدفن شخص لقي مصرعه في حريق مزرعة مواشٍ بالخانكة

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر اندلاع حريق هائل في مزرعة مواشٍ بعزبة عليان، بمنطقة الجبل الأصفر، مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بـالقليوبية بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة لهب من داخل المزرعة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

وبعد الفحص، تبين أن الحريق نشب داخل مزرعة مواشٍ مكونة من طابق واحد، ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة عليه، إلا أنه أسفر عن مصرع شخص، وجرى التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

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