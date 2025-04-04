الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

بمشاركة عبد المنعم، نانت يتقدم على نيس 1/2 في الشوط الأول (صور)

فريق نانت الفرنسي
فريق نانت الفرنسي

تأخر فريق نيس أمام نظيره نانت بهدفين لهدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب أليانز ريفيرا معقل نيس ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي.

وسجل هدفي فريق نانت  كل من: دوجلاس أوجوستو في الدقيقة 11 وماتيس أبلين في الدقيقة 38.

بينما جاء هدف نيس عن طريق لاعبه علي العابدي في الدقيقة 14. 

 

وتواجد محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريق نيس، بينما يتواجد مصطفي محمد علي مقاعد البدلاء مع فريقه نانت. 

تشكيل نيس أمام نانت 

تشكيل نانت أمام نيس 

القنوات الناقلة لمباراة نيس ضد نانت في الدوري الفرنسي


يمكنك مشاهدة مباراة نيس ضد نانت مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبالأخص على قناة beIN Sports HD 4.

ترتيب نيس ونانت في الدوري الفرنسي 

ينافس فريق نيس بقيادة المدافع المصري محمد عبدالمنعم على التواجد في المربع الذهبي  في الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة، ويفصله نقطتان عن صاحب المركز الثالث مارسيليا، و3 نقاط عن صاحب الوصافة موناكو.

فيما يعاني فريق نانت في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، ويسعى إلى تعزيز مركزه في بطولة الدوري والابتعاد عن دوامة الهبوط.

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نيس نانت مصطفي محمد الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم

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