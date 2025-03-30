تحت أنظار عبد المنعم، نيس يخسر من موناكو بثنائية في الدوري الفرنسي

خسر فريق نيس، الذي يضم في صفوفه المصري محمد عبد المنعم، من نظيره موناكو، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل هدفي فريق موناكو كل من؛ بيريث وإيمبولو في الدقائق 55 و73، بينما جاء هدف نيس في الدقيقة بوجا في الدقيقة 41.

وتواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس أمام موناكو، طوال المباراة.

تشكيل نيس ضد موناكو

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: بومبيتو - نداييشيمي - دانتي

خط الوسط: كلاوس - روساريو - سانتاماريا - علي العابدي

وفي الهجوم: محمد علي شو - جيساند - بوجا.

ترتيب نيس وموناكو في الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة يحتل فريق نيس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، بينما يتقدم موناكو للمركز الثاني برصيد 50 نقطة.

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