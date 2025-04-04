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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة نيس ونانت، عبد المنعم أساسيا ومصطفى محمد بمقاعد البدلاء

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

أعلن فريقا نيس ونانت تشكيليهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما، مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي.

ويحتضن ملعب أليانز ريفيرا معقل نيس، نظيره نانت، ليعيد الثنائي المصري محمد عبد المنعم ومصطفى محمد ذكريات التنافس معا بالدوري المصري في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.

ويتواجد محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريق نيس، بينما يتواجد مصطفي محمد علي مقاعد البدلاء مع فريقه نانت. 

تشكيل نيس أمام نانت 

تشكيل نانت أمام نيس 

موعد مباراة نيس ضد نانت في الدوري الفرنسي
 

وتنطلق صافرة مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة نيس ضد نانت في الدوري الفرنسي


يمكنك مشاهدة مباراة نيس ضد نانت مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبالأخص على قناة beIN Sports HD 4.

ترتيب نيس ونانت في الدوري الفرنسي 

ينافس فريق نيس بقيادة المدافع المصري محمد عبدالمنعم على التواجد في المربع الذهبي  في الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة، ويفصله نقطتان عن صاحب المركز الثالث مارسيليا، و3 نقاط عن صاحب الوصافة موناكو.

فيما يعاني فريق نانت في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، ويسعى إلى تعزيز مركزه في بطولة الدوري والابتعاد عن دوامة الهبوط.

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نيس نانت الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم مصطفي محمد

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