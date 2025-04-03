الخميس 03 أبريل 2025
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محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة

جانب من أعمال تحصين
جانب من أعمال تحصين الماشية،فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نشاط مديرية الطب البيطري ومجهوداتها في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة. 

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تكثيف أنشطة المديرية 

حيث قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، بنشاط مكثف لزيادة الإنتاجية من الثروة الحيوانية والداجنة؛ بجانب مجهوداتها في مجال العلاج والوقاية من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين. 
 

جانب من أعمال تحصين الماشية،فيتو
جانب من أعمال تحصين الماشية،فيتو
جانب من أعمال تحصين الماشية،فيتو
جانب من أعمال تحصين الماشية،فيتو


سحب عينات من الماشية 

وأوضح الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الأمراض المشتركة تم اختبار عينات لعدد ٨٣٧ رأس ماشية ضد البروسيلا. 

جانب من أعمال تحصين الماشية،فيتو
جانب من أعمال تحصين الماشية،فيتو
جانب من أعمال تحصين الماشية،فيتو
جانب من أعمال تحصين الماشية،فيتو

بالإضافة إلى تحصين ٨٥٠ رأس ماشية ضد البروسيلا، واختبار عدد ٨٣٧ رأس ماشية ضد مرض الدرن البقري ولا توجد حالات إيجابية، وتحصين عدد ٥٥ حيوان ضد مرض السعار وعلاج ٩٢٤ حيوان من مرض الجرب. 

جانب من أعمال تحصين الماشية،فيتو
جانب من أعمال تحصين الماشية،فيتو
جانب من أعمال تحصين الماشية،فيتو
جانب من أعمال تحصين الماشية،فيتو

استمرار جهود المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية  

وتتوالى جهود مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والصحة العامة للمواطنين من الأمراض المشتركة التي يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وتهدف الحملة إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وتعزيز الصحة العامة، من خلال تقديم اللقاحات اللازمة وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بمستوى عالٍ من الكفاءة.

ويأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنمية الثروة الحيوانية والاستثمار فيها وعمل التحصينات اللازمة.

 

 

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