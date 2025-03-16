الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

إزالة 5 حالات تعدٍ بمدينة أبو صوير في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 8 حتى 28 مارس 2025، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

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حملات اليوم بابوصوير 

حيث شهد اليوم الأحد، تنفيذ 5 حالات إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة على مساحة قيراطين و12 سهمًا، على أراض بولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير، ونائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وقوات إنفاذ القانون.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

ضورة الالتزام بالبرامج الزمني 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو


 

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