نائب مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد سير العمل بالمنشآت

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع الإسماعيلية، تنفيذ جولات تفقدية يومية، برئاسة الدكتور محمد جبريل، نائب مدير الفرع، للإطمئنان على رفع درجة الاستعداد ومتابعة سير العمل فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، والتأكد من استعدادات تنفيذ خطة التأمين الطبي للاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، باستمرار المرور الميداني المكثف على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل.

جولة لتفقد الرعاية الصحية بالإسماعيلية

وشمل المرور الميداني تفقد منشآت «مستشفى الطوارئ بأبو خليفة للجراحات الدقيقة والمتخصصة، ومركز طب أسرة أبو عطوة في الإسماعيلية، وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت»، والتأكد من رفع درجة الإستعداد القصوى بها، وخاصة أقسام الطوارئ.

تكثيف تواجد الأطقم الطبية

بالإضافة إلى تكثيف تواجد الأطقم الطبية بكافة منشآت الرعاية الصحية في الإسماعيلية،ومراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية، والمخزون الاستراتيجي لهم، والتأكيد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتأمين جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وكانت قد عقدت غرفة الطوارئ بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، اجتماعا برئاسة الدكتور"محمد جبريل"، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة خطط الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بالمنشآت فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

وجاء الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور "أحمد السبكي"، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، برفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الصحية في الإسماعيلية خلال الأعياد لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية.

مراجعة خطط المرور

استهدف الاجتماع مراجعة خطط مرور الفرق الإشرافية على المستشفيات والوحدات الصحية في الإسماعيلية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، مع التركيز على تعزيز إجراءات مكافحة العدوى وفق أحدث المعايير، كما تم خلال الاجتماع متابعة جداول عمل المستشفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.