رمضان يجمعنا، جامعة القناة تطلق أمسيتها الرمضانية (صور)

شهدت جامعة قناة السويس انطلاق فعاليات أمسيتها الرمضانية تحت شعار "رمضان يجمعنا"، حيث اجتمع الأداء والموسيقى في أجواء روحانية مميزة، امتزجت فيها الألحان العذبة مع الإنشاد الديني الهادف.

حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية

جاءت الأمسية برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الفنية والثقافية التي تعزز القيم الإبداعية لدى الطلاب، مشيرا إلى أن شهر رمضان فرصة لتعزيز الروح الجماعية من خلال الفعاليات التي تجمع بين الفن والتراث الروحي.

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

إشادة بمواهب طلاب الجامعة

كما ألقى الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، كلمة أشاد فيها بمواهب الطلاب وإبداعاتهم، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة داعمة للمواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

قيادة الفعالية

قاد الفعالية تنفيذيًا الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هانم توفيق، مستشار اللجنة الفنية، وعائشة زين، مدير النشاط الفني.

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

شهد الحفل الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي، والدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة، والدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، كما شارك بالحفل طلاب اتحاد الجامعة بقيادة الطالب محمد محمود رئيس الاتحاد، وحضور الطالب عبد الله حمدي نائب رئيس الإتحاد.

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

المنتخبات المشاركة في الأمسية

شارك في الأمسية منتخب الموسيقى بقيادة المايسترو إسلام الصياد، حيث تألق أعضاؤه في تقديم معزوفات موسيقية متنوعة، وضم الفريق كلًا من:

روبن عادل (بيانو)، أحمد حسين وسما خالد ودارين محمد (كمان)، صبري يوسف (عود)، كنزي يوسف (قانون)، محمد إسماعيل (ناي)، جهاد محمد (أكورديون)، هشام أشرف (أورج)، فاطمة تامر (إكسليفون)، محمد نصر (كلارينت)، محمد علي (ساكسفون)، مينا وليم (إليكتريك جيتار)، إياد مرعي (بيز جيتار)، وأحمد رمضان ومحمد خالد (إيقاع). كما قدم المنتخب معزوفات جماعية وفردية، حيث تميز الطالب أحمد رمضان بعزفه الإيقاعي المنفرد لمقطوعة "يا رب خلي ماما"، والطالب محمد إسماعيل في "سحب رمشه"، والطالبة جهاد محمد على الأكورديون في "بتونس بيك".

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

كما تشكل منتخب الإنشاد الديني من الدكتورة دينا حسين، فقد أبدع أعضاؤه في تقديم مجموعة من الأناشيد الروحانية، حيث شارك كل من: شعبان جمال، فادي خليل، كريم عصام، محمد سامي، عبد الرحمن عبد الله، نورهان جمال، رحمة عبد المنعم، رغدة إبراهيم، تسنيم محمد، زينب إبراهيم، علياء خالد، وياسمين محمد، في أداء عدد من الأناشيد الدينية، من بينها "المسك فاح" للطالبة زينب إبراهيم، و"يا روضة ضمت جمال الحبيب" للطالب فادي خليل، و"يا نسيم الصبا" للطالب شعبان جمال.

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

جانب من فعاليات الأمسية، فيتو

تضمّن برنامج الحفل ميدلي موسيقي لأغاني رمضان، بالإضافة إلى معزوفات فردية وجماعية متميزة، حيث قدمت الطالبة زينب إبراهيم مقطوعة "زهرة في خيالي"، وأبدع الطالب يوسف صبري في مقطوعة "رحالة"، كما تميزت الفرقة بأداء ميدلي موسيقي لعبد الوهاب، إلى جانب الأداء الجماعي لإنشودة "أيها المختار".

عكست الأمسية التزام الجامعة بتوفير بيئة ثقافية وفنية غنية لطلابها، وتعزيز القيم الروحانية والفنية من خلال الفعاليات التي تمزج بين التراث الموسيقي العريق والإنشاد الديني الهادف، في أجواء رمضانية مفعمة بالمحبة والتواصل.



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