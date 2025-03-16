تضامن الإسماعيلية تتسلم 3000 شنطة غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية (صور)

استلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، 3000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية "تكافل وكرامة"، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أبرز الحضور خلال مراسم التسليم

وذلك بحضور فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، محمد صيام مدير شركة تجارة الجملة بالإسماعيلية.

جانب من مراسم التسليم، فيتو

جانب من مراسم التسليم، فيتو

تعاون بين التضامن الاجتماعي والأوقاف

يأتي هذا البروتوكول امتدادًا للتعاون المثمر بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ يتضمن توريد نحو 3000 شنطة من السلع الأساسية، تشمل: السكر، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التي تسهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

جانب من مراسم التسليم، فيتو

جانب من مراسم التسليم، فيتو





ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي التموين والأوقاف لتوفير 1000 طن سلع غذائية للفئات المستحقة.

استعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلًا بالدعم النقدي المباشر.

أكد وزيرا المالية التضامن الاجتماعي، فى بيان مشترك، أن ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

موعد زيادة دعم "تكافل وكرامة" 25%

وأضاف الوزيران، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.

كان قد بدأ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عام ٢٠١٤ بعدد ١,٧ مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها ٣,٥ مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.

جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات على إطلاقه.

ويتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.

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