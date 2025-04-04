أمريكا تنقل منظومة صواريخ تدميرية وحاملة طائرات عملاقة للشرق الأوسط، ماذا يخطط ترامب للمنطقة؟

في خطوة مفاجئة، قررت وزارة الدفاع الأمريكية، نقل بطاريات صواريخ باتريوت المتطورة من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط، الأمر الذي يطرح المزيد من علامات الاستفهام حول نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه المنطقة ودولها.

أمريكا تنقل بطاريات صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن الولايات المتحدة اتفقت مع كوريا الجنوبية على خطة لنقل بطاريات صواريخ "باتريوت" الأمريكية المتطورة من "سول" إلى الشرق الأوسط، في خطوة يرجح المراقبون أنها مرتبطة بالحملة العسكرية التي تقودها واشنطن ضد الحوثيين في اليمن، وتزيد المخاوف من احتمالية التجهيز لعمل عسكري ضد إيران وفق التسريبات السابقة.

وقالت وكالة “يونهاب”، إن أمريكا وكوريا الجنوبية توصلا في مارس الماضي إلى اتفاق بشأن "النشر الجزئي" لهذه البطاريات من طراز "باتريوت PAC-3"، لمدة شهر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها نقل أصول عسكرية أمريكية من كوريا الجنوبية إلى منطقة عمليات خارج آسيا.

أسباب نقل باترويت من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط

يشار إلى أن شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أفادت في وقت سابق، بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، وافق على نقل بطاريتين باترويت إلى الشرق الأوسط، في إطار تعزيز الدفاعات العسكرية الأمريكية بالمنطقة، تزامنا مع تصاعد العمليات العسكرية ضد الحوثيين.

فى ذات السياق، أكدت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، "الالتزام الصارم تجاه الدفاع عن شبه الجزيرة الكورية"، لكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيل إضافية، مستندة إلى سياسة وزارة الدفاع "البنتاجون" الداخلية.

وأوضحت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان مقتضب: "ستقوم القوات الأمريكية بنشر مؤقت لمعدات وأفراد كجزء من خطة التناوب، مع الحفاظ على جاهزية قتالية عالية في شبه الجزيرة الكورية استعدادا لأي طارئ".

قدرات منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية

منظومة "باتريوت" للدفاع الصاروخي عبارة عن نظام صاروخ أرض - جو قامت بصناعته وتطويره شركة "رايثيون" الأميركية.

النظام مصمم للحماية من الصواريخ المهاجمة، سواء أكانت باليستية أو كروز والطائرات، إضافة إلى المسيرات، إذ يقوم بإصابتها وتفجيرها في الهواء قبل بلوغها أهدافها.

توفر منظومة "باتريوت" الحماية للمنشآت العسكرية والقواعد الجوية من الهجمات الجوية.

يستند أساس عملها الدفاع على المدى البعيد، حيث تستطيع إصابة أهداف جوية على نطاق 160 كيلومترا، والصواريخ الباليستية على مدى 75 كيلومترا.

تتضمن منظومة باتريوت من صواريخ وجهاز رادار ومنصة إطلاق صاروخي، بالإضافة إلى وحدة قيادة وتحكم.

حاملة طائرات أمريكية، فيتو

صواريخ باتريوت موجهة بتقنية عالية تعتمد على نظام رادار أرضي خاص بها ليكشف الهدف ويتتبعه، حيث يقوم الرادار بمسح دائرة بقطر 80 كيلومترا، وعند اكتشاف الهدف المعادي، بإمكان النظام الآلي أن يطلق صاروخا مضادا باتجاهه ويفجره قبل وصول هدفه.

تستطيع منظومة باتريوت "باك-3" إطلاق 16 صاروخا دفعة واحدة، يبلغ طول الواحد منها 5 أمتار، ويحمل رأسا متفجرة تزن 73 كيلوجراما.

مكونات نظام صواريخ باتريوت الأمريكية

صاروخ الباتريوت: يوجد منه نوعان القديم "باك-2"، والجديد والمحدث "باك-3".

منصة إطلاق صواريخ الباتريوت، وتحتوي على 16 قاذفة تحمل صاروخ باتريوت واحد وكل قاذفة متصلة مع نظام تحكم عن طريق الألياف الضوئية أو من خلال الاتصال اللاسلكي.

نظام الرادار في الباتريوت: كل منصة إطلاق تحتوي على رادار متطور يمكنه أن يرصد 50 هدفا في آن، وخلال 9 ثوان تصل إشارته إلى غرفة القيادة والتحكم التي تقيّم الخطر وتقرر إطلاق الصواريخ.

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نظام التحكم: عبارة عن كمبيوتر متصل مع كل من الرادار ومنصة الإطلاق، ومزود ببرامج التحكم والتوجيه.

إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

وفى سياق الحشد العسكري الأمريكى، أعلن “البنتاجون" أيضا عن إرسال حاملة طائرات ثانية "يو إس إس كارل فينسون" إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتحشد واشنطن مزيدا من القوات والعتاد العسكري في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل، إن حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" من أجل "مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أيّ عدوان، وحماية التدفق الحر للتجارة في المنطقة".





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