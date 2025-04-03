ترامب: نقاشات جارية مع أفضل اللاعبين في العالم بشأن صفقة غزة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نأمل التوصل إلى صفقة بشأن قطاع غزة مع أبرز اللاعبين الأفضل في العالم.

ترامب يتحدث عن صفقة بشأن غزة

وأضاف خلال تصريحات إعلامية منذ قليل: أتمنى أن نحقق الصفقة بأفضل شئ ممكن وأعتقد أن الوصول إلى ذلك سيكون أمرًا عظيمًا.



نقاشات جارية بشأن غزة

ولفت: هناك الكثير من النقاشات الجارية والأموال التي تهبط لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وسيكون هناك نقاشات مع اللاعبين الأفضل في العالم للتوصل إلى صفقة.

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