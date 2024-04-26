عقب المساعدات الأمريكية، إسبانيا تعتزم إمداد أوكرانيا بصواريخ باتريوت

تحدثت تقارير إخبارية اليوم الجمعة عن دعم إسباني بالسلاح لأوكرانيا من خلال إمدادها بصواريخ باتريوت، وذلك عقب ساعات من إقرار المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

إمداد أوكرانيا بصواريخ باتريوت

ولفت تقرير نشرته وكالة "رويترز الإخبارية "، إلى أن إسبانيا تعتزم إرسال عدد محدود من صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا، وفقًا لما نقلته صحيفة الباييس، اليوم الجمعة، عن مصادر لم تسمها.

وبحسب "رويترز"، فإن الصحيفة ذكرت أن إسبانيا استبعدت تسليم كييف قاذفات للصواريخ المضادة للطائرات لكنها ستزودها بقذائف.

وأفادت بأن إسبانيا لديها 3 بطاريات كانت قد اشترتها مستعملة من ألمانيا في عامي 2004 و2014.

وقال مصدر دبلوماسي إسباني للصحفيين الأجانب، أمس الخميس: "علينا زيادة التزامنا تجاه أوكرانيا".

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حلف شمال الأطلسي

وأخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن 7 صواريخ باتريوت أو غيرها من أنظمة الدفاع الجوي المتطورة لصد الهجمات الجوية الروسية، ودعاهم إلى زيادة مساعداتهم العسكرية لكييف.

وصرح وزراء الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، بأنهم يبحثون كيفية توفير المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا لكنهم لم يصلوا إلى حد تقديم تعهدات محددة بشأن أنظمة باتريوت التي تقدرها كييف بشدة.

