الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير الدفاع الأمريكي: سنطلق النار صوب أي جهة تستهدف سفننا بالشرق الأوسط

وزير الدفاع الأمريكى،
وزير الدفاع الأمريكى، فيتو

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن بلاده ستطلق النار صوب أي جهة تستهدف سفننا في الشرق الأوسط.

 الحرس الثوري الإيراني

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، حسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس: "سننفذ ما يتعين علينا القيام به بأفضل طريقة".

 أقامت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عرضًا بحريًا عسكريًا بمناسبة "يوم القدس العالمي".

البحرية التابعة للحرس الثوري

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "البحرية التابعة للحرس الثوري استعرضت 3 آلاف قطعة بحرية في الخليج، وذلك خلال العرض العسكري".

وفي كلمة له، قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري اللواء علي رضا تنكسيري، إن "قوات التعبئة البحرية، على متن قواربهم وسفنهم المفعمة بالإيمان، يقفون خلف قائدنا الشجاع، ليحولوا البحر إلى جحيم للصهاينة ويمحوا إسرائيل من خارطة العالم".

التعبئة البحرية للعالم الإسلامي

وأضاف: "التعبئة البحرية الإيرانية ستنضم إلى التعبئة البحرية للعالم الإسلامي"، متابعًا: "نحن لن نحارب فقط على اليابسة، بل مستعدون أيضا في البحر. أيها الصهاينة قتلة الأطفال، لن تجدوا طريقًا للهروب".

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الحرس الثوري الإيراني وزير الدفاع الأمريكي الشرق الأوسط قوات التعبئة البحرية

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