نتنياهو: نعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط ومنحه مستقبلا جديدا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن مصير المجتمعات الحرة مرتبط بجهودها في أزمة “معاداة السامية”.

نتنياهو يحذر الدول المعادية للسامية

وزعم نتنياهو: المعادون للسامية لا يسعون لتدميرنا فقط، بل يريدون هدم الدول العربية المعاصرة والمعتدلة.

وادعى نتنياهو: في 7 أكتوبر فاجأتنا المذبحة وظن كثيرون أن الدولة اليهودية ليست إلا بيت عنكبوت هشا.

نتنياهو: دولتنا الآن صارت قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها

وأضاف نتنياهو: لا أصدق حجم معاداة السامية في الإعلام وفي الجامعات الأمريكية تأييدا لقتلة حماس.

واستطرد: نعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط ومنحة مستقبلا جديدا، ونسعى لإعادة جميع المختطفين بغزة إلى الوطن.

وواصل نتنياهو مزاعمه: دولتنا الآن صارت قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها كما توقع تيودور هرتزل عام 1890.

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