ضبط 23 شيكارة دقيق ومشروبات غازية منتهية الصلاحية بالشرقية

قامت الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية بحملة تموينية للمرور بدائرة مركز ههيا، وأسفرت الحملة عن ضبط تروسيكل محمل بـ 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر برقم 3514 جنح ههيا.

إدارة تموين ههيا

كما تمكنت تم ضبط 3 شكائر دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر برقم 3902 جنح ههيا.

وقامت إدارة تموين كفر صقر بحملة تموينية للمرور بدائرة ههيا وكفر صقر وتم ضبط 7 شكائر دقيق بلدي مدعم داخل مخبز بلدي وتم تحرير محضر برقم 3333 جنح كفر صقر.

كما أن الحملة تمكنت تم ضبط مخزن للمنظفات وتم التحفظ على 200 كرتونة مسحوق بدون فواتير تدل على مصدره.

جانب من المضبوطات، فيتو

إدارة تموين ديرب نجم

وقامت إدارة تموين ديرب نجم بحملة تموينية أسفرت الحملة عن ضبط 400 عبوة من المشروبات الغازية، و28 قطعة شيكولاتة جميعهم منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر برقم 10664 جنح ديرب نجم.

المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين

وبدوره أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه تم التنسيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء حيث تم اليوم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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