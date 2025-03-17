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أخبار مصر

ضبط 114 جوال دقيق بلدي مدعم في حملة تموينية بالمنيرة الشرقية والغربية

ضبط الدقيق المهرب
ضبط الدقيق المهرب

 شنت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية حملة مكثفة لضبط المخالفات التموينية تحت إشراف صفية حسن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لتعليمات محمود بلاسي، مدير مديرية التموين، بتكثيف الرقابة التموينية خلال شهر رمضان. 

 

ضبط دقيق بلدي مدعم بكمية 6 أطنان

وأسفرت الحملة عن ضبط 114 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، بإجمالي كمية 6 أطنان، وذلك في إطار جهود المديرية لمنع تهريب السلع المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها.

مخالفات المخابز البلدية

كما تم تحرير محاضر تصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، شملت محضر تصرف في 3 جوالات دقيق بلدي ضد أحد المخابز البلدية، ومحضر تصرف في 5 جوالات دقيق بلدي ضد مخبز آخر، وإضافةً إلى ذلك، تم تحرير عدة محاضر لمخالفات المخابز، منها نقص وزن الرغيف، عدم مطابقة المواصفات، عدم إعطاء بون للمواطنين


مخالفات تجارية متنوعة

كما شملت الحملة تحرير محاضر ضد بعض الأنشطة التجارية بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية، عدم توافر فواتير ورخصة تشغيل


إحالة المخالفين إلى النيابة العامة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة جميع المحاضر إلى النيابة العامة، وذلك في إطار جهود مديرية التموين لحماية حقوق المستهلكين، وضمان توفير سلع غذائية مطابقة للمواصفات خلال شهر رمضان.

وتواصل مديرية التموين تكثيف حملاتها لضبط الأسواق، والتأكد من التزام المخابز والمنشآت التجارية بالضوابط التموينية، بما يحقق حماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

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