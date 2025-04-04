شوط أول سلبي بين التعاون والخلود في الدوري السعودي

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الخلود، مع نظيره نادي التعاون، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل الخلود ضد التعاون

تشكيل التعاون ضد الخلود

ترتيب التعاون والخلود في الدوري السعودي

ويحتل فريق التعاون المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد الخلود في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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