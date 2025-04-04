مركز التدريب بمحافظة الشرقية ينفذ 4 دورات لـ945 شابا وفتاة

أكد ممدوح الشرقاوي، مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية، أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة كهندسة جرافيك وتصميم والبرمجة.

كما انه يمنح دورات التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي مشيرًا إلى أن المركز خلال شهر مارس الماضي قام بتنفيذ ٤دورات تدريبية لعدد ٩٤٥ شابا وفتاة من أبناء المحافظة.

وقال إن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء وأيضا تصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقًا لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية وكذلك تخريج مدربين طبقًا للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

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