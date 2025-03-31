محافظ الشرقية: أحارب الفساد بتفعيل عمل إدارتي الحوكمة والمتابعة الميدانية.. تحديث دائم للأحوزة العمرانية بالمحافظة لحماية أملاك الدولة.. نتعامل بشكل صارم تجاه كافة صور الخروج عن القانون

يرى محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني إن محاربة الفساد بالمحافظة تبدأ بتفعيل عمل إدارتي الحوكمة والمتابعة الميدانية بصورة أكبر، وإنشاء أفرع لها بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أهمية تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لكل مدن المحافظة لتوفير آلية قانونية للاستفادة القصوى بكل الأراضي الفضاء والبور، مؤكدا أنه منذ توليه المسؤولية كان حريصا على حصر الأراضي أملاك الدولة غير المستغلة لإقامة مشروعات عليها لتدر دخلا على المحافظة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

وكشف الأشموني في حواره لـ “فيتو” أهم المشكلات التي تعرض لها منذ توليه مسؤولية الإقليم وكيف تعامل معها، واستعرض أهم الجهود والخدمات التي تمكن من تحقيقها كـ حل أزمة المواصلات وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة عبر آليات رقابية مشددة وكذلك مع تنظيم معارض اليوم الواحد والتوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، واستعرض معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وكيف يتعامل مع الانتقادات الموجهة له على موقع التواصل الاجتماعي.

* 8 أشهر الفترة التي قضاها المهندس حازم الأشموني على مقعد المحافظ، هل هذه الفترة كانت كافية للتعرف على الأزمات التي تعانيها المحافظة؟

- بالتأكيد، كانت فترة كافية، وخلالها قمت بأكثر من مائتي وخمسين جولة بنطاق مراكز المحافظة بالكامل، وقمت بزيارة كافة الخدمات بكل مركز (مستشفيات- مراكز طبية- مدارس- مراكز تكنولوجية- مخابز- مراكز مدن- وحدات محلية- مشروعات تحت الإنشاء).

وخلال هذه الزيارات تعرفت على كل التحديات التي تواجه المحافظة، وأصدر تعليمات وتوجيهات باستمرار لمراكز المدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية باستكمال المشروعات المتوقفة، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المرور، ورفع الباعة الجائلين، وتوجيههم للالتزام بالأسواق الحضارية المنشأة من قبل المحافظة، كما أصدرت تعليمات مشددة لوكيل وزارة الصحة بتكثيف الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية وخاصة على الورديات المسائية.

*ما هو أول إجراء اتخذته فور تولي المنصب؟

- أول إجراء اتخذته لصالح الشرقية هو إعادة الهيكلة داخل الديوان العام بجميع الإدارات لتحسين مستوى الأداء والاستفادة من العاملين بشكل أفضل في مهام متعددة، بالإضافة إلى الاجتماع برؤساء الشركات والهيئات لاستكمال كل المشروعات الخدمية المتوقفة لأسباب صغيرة يسهل حلها لتدخل الخدمة في أسرع وقت، كما أصدرت تعليمات بتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال الأسواق الدائمة والأسبوعية التي تقام بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالمراكز.

*مع جولاتك الميدانية المتكررة في المحافظة.. ما أبرز المشكلات التي رصدتها؟

- النظافة والصرف الصحي أبرز المشكلات التي رصدتها خلال الفترة الماضية، والجهاز التنفيذي قام بتكثيف الجهود المبذولة لتحسين جميع الخدمات المؤداة للمواطنين والتي تشمل رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بكافة القرى والمدن والمراكز، حيث أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

*ما خطتكم لتعظيم موارد المحافظة؟

يتم حصر الأراضي أملاك الدولة غير المستغلة لإقامة مشروعات عليها تدر دخل على المحافظة، وتنفيذ مزاد علني لتأجير محلات بموقف الأحرار والكورنيش لصالح المحافظة وبرج التحرير، وطرح الوحدات الإدارية والتجارية وعمل شراكات استثمارية مع القطاع الخاص، وعمل خريطة استثمارية جديدة للمحافظة وإنجاز ملفات التقنين والتصالح، واتخاذ إجراءات قوية في ملفي الإعلانات والإشغالات.

* ما هي مجهوداتكم في عودة الانضباط للشارع الشرقاوي؟

- تم التنسيق مع إدارة المرور بتكثيف تواجد رجال المرور بالشارع لضبط التكاتك والسيارات المخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع يوميًا لفتح حركة المرور أمام المواطنين، وإنشاء مطبات صناعية في بعض الشوارع لتهدئة حركة السيارات ليستطيع المواطنين عبورالشارع والصيانة المستمرة للطرق ورفع الأكشاك المخالفة والاشغالات المتسببة في إعاقة الحركة المرورية علاوة على تكثيف الرقابة المرورية، لعدم عبور سيارات النقل الثقيل داخل المدينة إلا في المواعيد المقررة، وأخيرا إنشاء أسواق حضارية بجميع مراكز المدن للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.



* يشتكي كثير من المواطنين من قلة سيارات الأجرة في المواقف.. فما الذي قمتم به والذي ستقومون به من أجل حل مشاكل المواصلات؟

- تم التعامل بشكل فوري مع هذه المشكلة، وكانت أكثر المراكز التي تعاني من هذه الأزمة هي كفر صقر وأولاد صقر وفاقوس، وتم توفير سيارات بخطوط سير تلبي احتياجات المواطنين، كما يتم عمل متابعة يومية للمواقف، وخاصة أول الأسبوع وآخره، وإذا وجد تزاحم في أحد المواقف، يتم إرسال سيارات المرفق الداخلي التابعة للمحافظة، لتوصيل المواطنين سواء داخل المحافظة أو خارجها.

* تتضمن مدن وقرى المحافظة مساحات كبيرة جدا من الأراضي، ما هي خطة الاستفادة منها؟

- يتم دائما تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لكل مدن المحافظة لتوفير آلية قانونية للاستفادة القصوى بكل الأراضي الفضاء والبور، ويتم إنشاء مساكن للمواطنين بشكل مستمر من خلال وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية، وبالفعل تم إنشاء مساكن جاهزة للاستلام والسكن في كفر الحمام ومنطقة الحريري بالتقسيط على 20 سنة، وفى الإعلان الأخير للإسكان الإجتماعى تم طرح شقق في العاشر والقرين وصالحية فاقوس.

* ما أبرز جهود محاربة الفساد داخل نطاق المحافظة منذ توليكم المسؤولية؟

- تم تفعيل عمل إدارتي الحوكمة والمتابعة الميدانية بصورة أكبر وإنشاء أفرع لها بجميع مراكز ومدن المحافظة والعمل بمبدأ “جهاز إداري كفء وفعال”، ووضع خطة تدريبية للعاملين فى الديوان العام ومراكز المدن وفقا لمتطلبات التطوير، كما تم تفعيل نظام التدقيق والرقابة الداخلية، وتحديث قواعد بيانات الأصول والعاملين بوحدات الجهاز الإداري، وتحديث البنية التحتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وقياس معدل رضاء المواطنين المتعاملين مع وحدات الجهاز الإداري، فضلا عن تفعيل الربط المميكن بين الوحدات الحسابية وتفعيل منظومة الدفع والتوقيع الإلكتروني، وتفعيل تبادل المعلومات بين المراكز ومديريات الخدمات إلكترونيا، وتبسيط الإجراءات الإدارية وميكنة الخدمات العامة واستكمال إنشاء المراكز التكنولوجية في مختلف مراكز المحافظة والوحدات المحلية، لتفعيل منظومة الشباك الواحد وفصل مقدم الخدمة عن المواطن.



*ما هي خطتكم للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة؟

- نحن نتبع عدة إجراءات لتحقيق ذلك منها: التفتيش الدوري والرقابة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية المخفضة بالمنافذ الحكومية، والتعاون مع التجار لتسهيل توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار، حيث تمكنا خلال شهر رمضان المنصرم من إقامة معارض ومنافذ لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وحرصنا على إقامة معرض سوق اليوم الواحد بالمراكز والقرى.

* ما هو الموقف الحالي لأعمال حياة كريمة بمراكز المحافظة؟

- نسبة تنفيذ مشروع حياة كريمة بمركز الحسينية وصلت (94%)، وتم اختيار 5 مراكز أخرى لتطبيق مشروع حياة كريمة بالمرحلة الثانية، وتم توفير الأراضي اللازمة، وسيتم الإعلان عن ذلك بالتفصيل عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انطلاق المرحلة الثانية.

* كيف تتعامل مع الانتقادات الموجهة لك على موقع التواصل الاجتماعي؟

- يتم فحصها بالكامل، ولا يتم تجاهلها، ونتعامل معها بجدية، وخاصة النقد البناء، ويتم تقديم الحلول لأي مشكلة تخص المواطنين، ويتم التعامل مع الجميع بشفافية كاملة وتنفيذ القانون لغلق أي أبواب خلفية يتم اللجوء إليها.

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