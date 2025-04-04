الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب للمستثمرين: سياستي لن تتغير

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، المستثمرين الذين يضخون أموالا في الولايات المتحدة أن سياساته لن تتغير أبدا، وذلك في وقت تراجعت فيه أسواق الأسهم العالمية لليوم الثاني على التوالي في أعقاب إعلان خطته للرسوم الجمركية والإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال "إلى المستثمرين الكثيرين القادمين إلى الولايات المتحدة والذين يستثمرون مبالغ طائلة، سياساتي لن تتغير أبدا. هذا هو الوقت الأمثل للثراء، ثراء أكبر من أي وقت مضى!"، وفقا لـ "رويترز".

 

الرسوم الجمركية الأمريكية

 وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 2 أبريل حدا أدنى لمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة. وحدد بالنسبة لبعض الدول تعريفات خاصة، وفرضت الإدارة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة اعتبارا من 3 أبريل.

ووقع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلًا إن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من دول أخرى، كما سيتم تطبيق تعريفات جمركية مماثلة بنحو نصف مستوى تلك المطبقة في الخارج.

 

وقال ترامب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض مساء الأربعاء: "سنفرض رسومًا على الاتحاد الأوروبي. إنهم تجارٌ مُتشددون للغاية. قد تظن أن الاتحاد الأوروبي سيكون ودودًا للغاية، لكنهم يخدعوننا. إنه أمرٌ مُقزز. سنفرض عليهم 20 بالمئة، أي أننا نفرض عليهم نصف الرسوم تقريبًا"، مضيفًا أنه "ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين بنسبة 67 بالمئة، تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 34 بالمئة، ورسوما جمركية بنسبة 32 بالمئة على تايوان ورسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على المنتجات من الهند".

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