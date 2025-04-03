خميس أسود في أمريكا، حادث طعن بواشنطن وإطلاق نار على سفارتها بهايتي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس، عن تعرض عدد من الأشخاص لحادث طعن فى العاصمة الأمريكية “واشنطن”.

حادث طعن في العاصمة الأمريكية واشنطن

ووفق الإعلام الأمريكي، أن حادث الطعن لعدد من الأشخاص وقع في “واشنطن”، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على المشتبه به دون ذكر المزيد من التفاصيل حول الواقعة حتى الآن.

إطلاق نار قرب السفارة الأمريكية في هايتي

من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الأمريكية، وقوع حادث إطلاق نار قرب سفارتها في هايتي.

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