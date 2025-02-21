الجمعة 21 فبراير 2025
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خارج الحدود

بعد إحباط هجوم على سفارة إسرائيل بألمانيا، حادث طعن قرب النصب التذكاري للهولوكوست

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية إن  شرطة برلين أعلنت  إصابة رجل بجروح خطيرة بعد طعنه قرب النصب التذكاري للهولوكوست بالمدينة. 

حادث طعن في ألمانيا 


وفي السياق ذاته أعلنت الشرطة الألمانية، انها القت   القبض على شخص بتهمة التخطيط لهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين

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وأعلنت الشرطة الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن إحباط  هجوما على مأوى للاجئين في بلدة سينفتنبرج شرقي ألمانيا  واعتقلت مشتبها به.

 

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "بيلد" الألمانية القبض على منفذ اعتداء حادث الدهس في مدينة ميونخ الذي أدى إلى إصابة 27 شخصا بينهم إصابات خطيرة للغاية.

حادث دهس مدينة ميونخ

وأوضحت الشرطة الألمانية أن الجاني هو طالب لجوء أفغاني الجنسية، يبلغ من العمر 24 عاما، معروف لدى السلطات في حوادث سرقة ومخدرات.

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ألمانيا حادث طعن برلين السفارة الإسرائيلية

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