الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في محيط مدينة الكسوة السورية

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على سوريا، فيتو

ذكرت  وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الخميس، أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات استهدفت مواقع عسكرية في محيط مدينة الكسوة بريف العاصمة السورية دمشق.

غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في محيط مدينة الكسوة السورية


وسمع  دوي انفجارات قوية في العاصمة دمشق، بالتزامن  مع الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

txt

جيش الاحتلال يزعم: عملياتنا في سوريا للحفاظ على أمن سكان الشمال

وقال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دفرين، اليوم الخميس،: نفذنا هجمات في سوريا على مواقع أسلحة شكلت تهديدا لنا.

غارات إسرائيلية تستهدف سوريا

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نواصل عملية متدرجة ولن نتوقف حتى نحرر جميع مخطوفينا الأحياء والأموات.

وتابع: نعمل على منع تمركز قوات معادية في جنوب سوريا، زاعما: عملياتنا في سوريا هدفها الحفاظ على أمن سكان الشمال.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس،  ألقت طائرات إسرائيلية، منشورات تحذر فيها من أي تجول لمن وصفتهم بـ"المسلحين" في بلدة كويا بريف درعا الغربي جنوبي سوريا.

شهدت بلدة كويا قصفا إسرائيليا أودى بحياة 5 أشخاص

 والأسبوع الماضي شهدت البلدة قصفا إسرائيليا أودى بحياة 5 أشخاص، حسبما أفادت سلطات المنطقة، التي أشارت حينها إلى توغل إسرائيلي في المنطقة ونزوح للأهالي منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال إسرائيل دمشق سوريا

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: عملياتنا في سوريا للحفاظ على أمن سكان الشمال

جنرال إسرائيلي يحذر من ضربة كبيرة لتل أبيب من سوريا بدعم تركي

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من وسام أبو علي قبل صدام الأهلي والهلال السوداني

فرحنا تحول إلى كابوس، خطيبة ضحية النمر بسيرك طنطا ترد على شقيق أنوسة كوتة

بث مباشر، مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا للناشئين 2025

بعد أسابيع من رحيل والدتها، وفاة زوجة نضال الشافعي

كيفية سداد فواتير الغاز والكهرباء والمياه من تطبيق انستاباي

أول رد قطري على اتهامات بدفع رشوة لمستشاري نتنياهو للتقليل من جهود مصر

منتخب مصر يخسر أمام بوركينا فاسو 1/2 ببطولة أمم أفريقيا للناشئين

أول رد فعل من الزمالك بعد رفض رابطة الأندية تأجيل مباراة مودرن سبورت

منوعات

المزيد

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

الشاورما القاتلة، أكثر من 300 حالة تسمم في تركيا بالوجبة الأكثر شعبية

أستاذة بجامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن سبب كسل جيل Z

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

كيفية سداد فواتير الغاز والكهرباء والمياه من تطبيق انستاباي

آخر تطورات أسعار النحاس الأحمر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم بعد العودة من إجازة عيد الفطر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين صيام الست من شوال وأيام البيض؟ وما حكم صيامهما؟

هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال والقضاء الواجب؟، الأزهر للفتوى يجيب

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بتولى منصب رفيع

المزيد
الجريدة الرسمية