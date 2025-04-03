جيش الاحتلال يزعم: عملياتنا في سوريا للحفاظ على أمن سكان الشمال

قال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دفرين، اليوم الخميس،: نفذنا هجمات في سوريا على مواقع أسلحة شكلت تهديدا لنا.

غارات إسرائيلية تستهدف سوريا

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نواصل عملية متدرجة ولن نتوقف حتى نحرر جميع مخطوفينا الأحياء والأموات.

وتابع: نعمل على منع تمركز قوات معادية في جنوب سوريا، زاعما: عملياتنا في سوريا هدفها الحفاظ على أمن سكان الشمال.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ألقت طائرات إسرائيلية، منشورات تحذر فيها من أي تجول لمن وصفتهم بـ"المسلحين" في بلدة كويا بريف درعا الغربي جنوبي سوريا.

شهدت بلدة كويا قصفا إسرائيليا أودى بحياة 5 أشخاص

والأسبوع الماضي شهدت البلدة قصفا إسرائيليا أودى بحياة 5 أشخاص، حسبما أفادت سلطات المنطقة، التي أشارت حينها إلى توغل إسرائيلي في المنطقة ونزوح للأهالي منها.

وليل الأربعاء كثفت إسرائيل الغارات الجوية على سوريا، وقالت إنها بمثابة تحذير للسلطات في دمشق، كما اتهمت أنقرة بمحاولة تحويل البلاد إلى "محمية تركية".

الاحتلال يسيطر على أراض في جنوب غرب سوريا

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي، الذي سيطر على أراض في جنوب غرب سوريا بعد إطاحة نظام الأسد، إن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية العاملة في تلك المنطقة خلال الليل.

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