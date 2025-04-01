الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

هدنة بدون هدنة!

عادت إسرائيل لاستهداف الضاحيةَ الجنوبية للعاصمة بيروت مجددا للمرة الثانية، بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان! وإذا كانت إسرائيل قد تحججت في المرة السابقة بتعرض بعض مستوطناتها لإطلاق صاروخين عليها من الأراضى اللبنانية، فإنها هذه المرة ابتدعت حجة جديدة تماما.. 

تتمثل في أن أحد كوادر حزب الله قد قدم مساعدات لعناصر فلسطينية لتوجيه ضربة صاروخية لمستوطنات إسرائيلية، ولذلك استهدفت الضاحية الجنوبية معقل حزب الله فى لبنان، بعد أن أعلنت أن استهداف مستوطناتها القريبة من الحدود اللبنانية سترد عليه باستهداف العاصمة بيروت ذاتها! 


وبهذه الحجة الواهية التى تذرعت بها إسرائيل، فإنها تبرر استمرار خرقها للهدنة مع لبنان، وتواصل عدوانها على كل الأراضى اللبنانية.. وهذا يلغى تماما تلك الهدنة رغم أن الحبر الذى تم صياغتها به لم يجف بعد.. 

ولا معنى لذلك سوى أن إسرائيل تريد استدراج حزب الله للرد حتى تتوسع في عدوانها ضد لبنان، والضغط على الحكم في لبنان ليمضى فى تطبيع العلاقات معها.

 
ويحدث هذا دون رد عربى مناسب لهذا العدوان الاسرائيلى على لبنان، كما هو الحال في العدوان الإسرائيلى على غزة، بعد مماطلة إسرائيل في تتفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار. 


ولذلك يتعين على العرب مراجعة ردود أفعالهم على العدوان الإسرائيلى الذى طال الآن ثلاث دول عربية هى فلسطين ولبنان وسوريا.. وهذه المراجعة يجب أن تستهدف ممارسة ضغوط مؤثرة على الولايات المتحدة، التى تقوم إسرائيل بعدوانها بموافقتها وتحت رعايتها.

 

اشكروني!

هلال العيد!


وبدلا من التسابق على تقديم العطايا الاستثمارية والمالية لأمريكا، يجب ربط هذه العطايا بحدوث تقدم في وقف العدوان الإسرائيلى ضد أهل غزة والضفة ولبنان وسوريا.. فإن الشجب والإدانة والرفض لا يكفى وحده لوقف هذا العدوان.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان أهل غزة إطلاق النار في لبنان اتفاق وقف اطلاق النار الضفة ولبنان العدوان الإسرائيلي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقف العدوان الإسرائيلي فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

حتى لا نخدع أنفسنا!

ضبط النفس!

الدعم حرام!

المحب والزلط !

صدامات والحرب مستمرة!

الأكثر قراءة

فتح التقديم بعد عيد الفطر، كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميون"

سيارة تتحول إلى قطع حديدية ومصرع قائدها في حادث تصادم مروع بطريق السويس (صور)

اجتماع بالمنيا، آخر تطورات تجديد عقد زيزو في الزمالك

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

إحداها مفتوحة، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

ميار الببلاوي عن إيناس النجار: ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة

أسباب إلزامية الاشتراك في التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين

منوعات

المزيد

كاميرا متطورة ترصد اللحظات الأولى لتكون الجنين بدقة مذهلة

هربًا من الحر، الأطفال يلعبون بنافورة حديقة الأزهر بثاني أيام عيد الفطر (صور)

إقبال الأطفال على الملاهي في الحديقة الدولية احتفالا بثاني أيام عيد الفطر (صور)

كرة القدم تتصدر المشهد بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

انستاباي يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء التطبيق اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

المزيد
الجريدة الرسمية