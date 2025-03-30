الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

الجيش الروسي يستولي على بلدتين جديدتين في دونيتسك

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت  وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن الاستيلاء على بلدتين جديدتين في دونيتسك والقضاء على 1325 عسكريا أوكرانيا على مختلف المحاور، وتدمير عشرات المدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف في 24 ساعة.

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في دونيتسك

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: عززت قوات الشمال مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 70 قتيلا ودمرت له مدرعة و5 مركبات ومدفعين.

وكبدت قوات "الغرب" الروسية في مقاطعة خاركوف ودونيتسك ولوجانسك القوات الأوكرانية  240 قتيلا ودمرت له مدرعتي "أم 113" أمريكيتين ومدرعة "دينغو" بريطانية و6 آليات و4 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية ومحطة رادار إسرائيلية ومستودع ذخيرة.

وسيطرت قوات الجنوب في الجيش الروسي على  بلدة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 300 قتيل ودمرت له دبابتين و9 مدرعات منها 3 "أم 113" أمريكية، و8 مركبات ومستودع ذخيرة ومدفعين.

وتواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبدت العدو 65 قتيلا، ودمرت له مدرعة "أم 113" و4 مركبات ومدفعا ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة ومخزنا للوقود.
 

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وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا دونيتسك خاركوف

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