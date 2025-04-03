زغلول صيام يكتب: وكان فين الخطيب ولبيب لما باركوا رابطة مطعون في شرعيتها ؟! وايه لازمة بيانات ليلة العيد؟! ومتى نحترم اللوائح والقوانين؟!

انتظرت كثيرا وأنا على يقين من نقطة النهاية للأزمة التي تمر بها كرة القدم المصرية والخاصة بمسابقة الدوري الممتاز …. وبعيدا عن لقطات الشو عبر وسائل التواصل الاجتماعي … وبيانات ليلة العيد التي صدرت من الأندية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز ليلة عيد الفطر المبارك ……

بادئ ذي بدء … ألم تبارك تلك الأنديه رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب في اجتماع حضره رئيس كل نادي من الأندية الثلاثة في الاجتماع المشهود الذي جعل من الدوري المصري أضحوكة كل روابط العالم … دوري قالوا إنه استثنائي وهو في الحقيقة مسخ لا يمت للاستثنائي بصلة!!!

أين كنتم ؟!

ألم يعلم الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسين لبيب أن شرعية الرابطة تبدأ من فتح باب الترشيح مع نهاية كل موسم وقبل بدء موسم جديد لانتخاب مجلس رابطة جديد ؟! أم انهم اكتفوا بالمشاهدة ثم الآن يطعنون في اجتماعات الرابطة والتي لا يعرف أحد حتى الآن هوية مجلس إدارتها وهل يحضر أعضائها الاجتماعات أم أنهم مثل الكابتن عماد متعب؟! ثم نسال فين محضر اجتماع الرابطة الذي اتخذ قرارات مباراة القمة الأزمة؟!

ثم تركنا كل هذا واكتفى كل نادي ببيانات عنترية …بيانات صباحية ومسائية تخاطب الجمهور المسكين أكثر من أنها تحافظ على حقوق أي نادي من الأنديه الثلاثة …ثم في النهاية لا يجدون سوى طريق اللوائح والقانون؟!

ما بين اللجوء للجنة الأولمبية -وهي ليست طرفا في الموضوع - واحترام اللوائح والتظلم في لجنة الاستئناف بيانات وبيانات، وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح ….

الأهلي بعد أن كانت قضيته إعادة المباراة أمام الزمالك بطاقم حكام أجنبي أصبح كل طموحه عدم خصم ثلاث نقاط حسب اللائحه …سبحان الله ….وفي النهايه هناك من يقول أنه موقف لإصلاح فساد الكرة المصرية!!!

وكذلك الزمالك وبيراميدز وبدلا من احترام القانون واللوائح لجأت إدارة النادي إلى البيانات العنترية وعدم التفريط في حقوقهما ثم اليوم يتقدمان بتظلمات للجنة الاستئناف باتحاد الكرة … ما كان من الأول!!

بيانات عنترية

اللوائح لم تترك شيئا للصدفة ولكن دائما في الأزمات ننساها ونلجأ للعنتريات على نفس وزن إعادة مباراة السنغال في تصفيات المونديال السابق!! لوائح اتحاد الكرة والفيفا تحافظ على حقوق الأندية وتعطي الحق لكل ناد في التظلم من أي قرار ولو لم تعطه الاستئناف حقه عليه رفع الأمر للفيفا ثم من بعده المحكمة الدولية (الكاس) ولو هناك حق لطرف سيحصل عليه من عين التخين.

اللوائح أعطت الحق للأندية وكذلك الاتحادات الرياضية …أليست تلك اللوائح التي أنصفت هشام نصر رئيس اتحاد اليد السابق من جبروت حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عندما استبعده ؟!

أليست هذه اللوائح التي أعادت مباراة مصر وزيمبابوي عام 92 بسبب طوبه من أحد الجماهير ؟! ولو عددنا المواقف سنجد أن العالم في وادي وكرة القدم المصرية في وادي آخر ….

ولأن هناك في اتحاد الكرة من يعرف اللوائح فقد التزم مسئولوه الصمت ولم يجاروا تلك الأندية في بياناتهم وتركوهم حتى يطرقوا الباب الصحيح وهو التظلم للجنة الاستئناف دون مزايدة ودون اتهام بمحاباة هذا النادي أو ذاك ….

أتمنى أن يفعل القانون واللوائح في كرة القدم المصرية حتى تعود الكرة التي كنا نعرفها من قبل !!

أما عن تعديلات قانون الرياضة الجديد وبند الـ8 سنوات المزمع تطبيقه فله قصة وقصص أخرى والله يرحم أيام المهندس حسن صقر..

وللحديث بقية وبقايا.

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