مسلسل ضرب القوانين الدولية لا يتوقف.. المجر ليست الدولة الأولى..انسحاب بوروندي والفلبين من الجنائية الدولية.. وأمريكا وروسيا وإسرائيل والصين لا يعترفون باختصاص المحكمة (صور)

فى خطوة جديدة لضرب المؤسسات القضائية والقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية عرض الحائط حيث زار رئيس وزارة الكيان المحتل بنيامين نتنياهو المجر اليوم رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل محكمة العدل الدولية، حيث أن المجر عضو مؤسس بها.

ويترقب العالم تنفيذ نتنياهو زيارته، كما كان هناك ترقب من رد الفعل المجر بشأن مدى التزامه بالقوانين الدولية أو ضربها عرض الحائط ليتفاجأ الجميع بقرار المجر بالانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.

جدير بالذكر أن المجر لم تكن الدولة الأولى التي تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، بل سبقها إلى هذه الخطوة كل من بوروندي والفلبين.

أول بلد ينسحب من المحكمة الجنائية الدولية

وفي 2017، أصبحت بوروندي أول بلد ينسحب من المحكمة الجنائية الدولية، التي فتحت تحقيقا على خلفية تقارير عن عمليات قتل وسجن وتعذيب واغتصاب في البلد الإفريقي.

قتل وإغتصاب وسجن فى بوروندي ، فيتو

مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رودريجو دوتيرتي

أما الفلبين فقد انسحبت من الهيئة عام 2019 بناء على تعليمات رئيسها السابق رودريجو دوتيرتي، الذي ألقي القبض عليه قبل أسابيع بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنها على تجار المخدرات.

والخميس أعلنت المجر الانسحاب من المحكمة، في اليوم الأول من زيارة إلى بودابست يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدرت هذه الهيئة القضائية مذكرة توقيف ضده.

رودريجو دوتيرتي، فيتو

نتنياهو يزور المجر ويتحدى الجنائية الدولية

ووجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعوة إلى نتنياهو في نوفمبر الماضي، قائلا إن بودابست لن تنفذ مذكرة التوقيف، وذلك بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وجاء إعلان الانسحاب من المحكمة الخميس عقب وصول نتنياهو إلى بودابست صباح الخميس، في أول زيارة له إلى أوروبا منذ بدء العملية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

نتنياهو ونظيرة المجرى، فيتو

موعد سريان انسحاب المجر من الجنائية الدولية

ويسري مفعول انسحاب أي دولة من المحكمة بعد عام من إيداع وثيقة الانسحاب، التي عادة ما تكون بشكل خطاب رسمي بهذا الخصوص، لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

وعلى الجانب الآخر ذكّرت المحكمة الجنائية الدولية المجر بأنها "ملزمة بالتعاون"، بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المجر، فيتو

المجر تبقى ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد لله للصحفيين، الخميس: "تذكّر المحكمة بأن المجر تبقى ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".

وتسعى المحكمة التي أُنشئت عام 2002 ومقرها في لاهاي، إلى مقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر جرائم العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.

وللمحكمة التي تضم 125 عضوا، معدل إدانة منخفض نظرا إلى بطء عجلة العدالة الدولية.

المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، فيتو

30 قضية تتعلق بجرائم حرب

ومنذ تأسيسها، فتحت الجنائية الدولية أكثر من 30 قضية تتعلق بجرائم حرب مفترضة وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم ضد تطبيق العدالة، لكنها تعاني نقص الاعتراف باختصاصها وضعف سلطة التنفيذ.

وروسيا واحدة من عشرات الدول، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين، التي لا تعترف باختصاص المحكمة، مما يعيق قدرتها على التحقيق مع مواطنيها.

وفي فبراير، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة، وأمر بتجميد أصول وحظر سفر مسؤولين وموظفين بها وأفراد عائلاتهم.

واتهم ترامب الهيئة بإجراء تحقيقات "غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

المحكمة الجنائية الدولية، فيتو

بودابست ليست ملزمة الامتثال لقرارات المحكمة

ووقعت المجر عام 1999 نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.

ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية، وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة الامتثال لقرارات المحكمة.

ومن المرجح أن يقر البرلمان المجري الذي يهيمن عليه تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) بزعامة أوربان، مشروع قانون لبدء عملية الانسحاب من المحكمة.

ويحظى نتنياهو منذ سنوات بدعم قوي من أوربان، وهو حليف مهم ظل جاهزا لعرقلة بيانات وإجراءات للاتحاد الأوروبي تنتقد إسرائيل من قبل.

نتنياهو وجالانت، فيتو

مذكرة اعتقال بحق القيادي في حماس محمد الضيف

وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية عند إصدارهم مذكرتي الاعتقال، إن هناك أسسا قانونية معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف جالانت يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح في الحرب، في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين في غزة".

وأصدرت المحكمة أيضا مذكرة اعتقال بحق القيادي في حماس محمد الضيف، الذي أعلنت الحركة مقتله خلال اشتباكات في يناير الماضي.

محمد أبو ضيف، فيتو

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