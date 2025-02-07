أول تعليق من الجنائية الدولية على عقوبات ترامب ضدها

أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إصدار أمر تنفيذي أمريكي يسعى لفرض عقوبات على المحكمة.

ترامب يوقع مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسومًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما اعتبره اضطهاد للولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.

وقال ترامب في الأمر التنفيذي: "ستفرض الولايات المتحدة عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".

عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية

وأضاف الرئيس الأمريكي: "العقوبات قد تشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول وكذلك تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة".

وأضاف أن "تجاوزات" المحكمة الجنائية الدولية تشمل فتح تحقيقات ضد أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.

وتابع ترامب: "لا تملك المحكمة الجنائية الدولية أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل، حيث إن أيًا من الدولتين ليست طرفًا في نظام روما الأساسي أو عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. ولم تعترف أي من الدولتين قط باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكلا الدولتين ديمقراطيتان مزدهرتان بجيوش تلتزم بصرامة بقوانين الحرب".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تصرفات المحكمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل "تشكل سابقة خطيرة" من خلال تعريض موظفي الدولتين "للمضايقة والإساءة والاعتقال المحتمل".

مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ويوآف جالانت

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضًا بحق محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.

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